https://ria.ru/20231115/vino-1909604298.html

Первое испанское органическое вино получило российский сертификат

Первое испанское органическое вино получило российский сертификат - РИА Новости, 15.11.2023

Первое испанское органическое вино получило российский сертификат

Зарубежные страны рассматривают российский рынок вина как инвестиционно привлекательный: российский сертификат получило первое испанское органическое вино,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:02

2023-11-15T15:02

2023-11-15T15:02

роскачество

россия

елена саратцева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838948142_0:249:3054:1968_1920x0_80_0_0_1cb27846cd9c2ebb5503304e2dba225e.jpg

НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Зарубежные страны рассматривают российский рынок вина как инвестиционно привлекательный: российский сертификат получило первое испанское органическое вино, сообщила журналистам в среду на форуме "Дни ритейла в Сибири" замруководителя АНО "Российская система качества" (Роскачество) Елена Саратцева. "У нас российский сертификат получило первое испанское вино. То есть недружественные страны рассматривают наш рынок, в том числе нишевый, как для себя инвестиционно привлекательный. То есть они прошли сертификацию по нашему российскому законодательству, чтобы иметь возможность поставлять вино на наш рынок", - рассказала она. Саратцева пояснила, что это произошло уже в третьем квартале текущего года. Речь идет об органическом вине, которое на российском рынке уже становится трендом. "Если мы говорим о трендах, у нас 17% потребителей стали понимать, что такое органическое вино… 17% - это достаточно высокая цифра для узкого сегмента", - сказала она. По словам представителя "Роскачества", в России сейчас есть два своих производителя органического вина и восемь производителей органического винограда. "То есть сырье для этих двух производителей поступает из восьми виноградников. Более того, в Крыму есть целая экодеревня, которая специализируется на производстве органического вина", - добавила она.

https://ria.ru/20231115/vino-1909596425.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскачество, россия, елена саратцева