https://ria.ru/20231115/vino-1909604298.html
Первое испанское органическое вино получило российский сертификат
Первое испанское органическое вино получило российский сертификат - РИА Новости, 15.11.2023
Первое испанское органическое вино получило российский сертификат
Зарубежные страны рассматривают российский рынок вина как инвестиционно привлекательный: российский сертификат получило первое испанское органическое вино,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:02
2023-11-15T15:02
2023-11-15T15:02
роскачество
россия
елена саратцева
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НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Зарубежные страны рассматривают российский рынок вина как инвестиционно привлекательный: российский сертификат получило первое испанское органическое вино, сообщила журналистам в среду на форуме "Дни ритейла в Сибири" замруководителя АНО "Российская система качества" (Роскачество) Елена Саратцева. "У нас российский сертификат получило первое испанское вино. То есть недружественные страны рассматривают наш рынок, в том числе нишевый, как для себя инвестиционно привлекательный. То есть они прошли сертификацию по нашему российскому законодательству, чтобы иметь возможность поставлять вино на наш рынок", - рассказала она. Саратцева пояснила, что это произошло уже в третьем квартале текущего года. Речь идет об органическом вине, которое на российском рынке уже становится трендом. "Если мы говорим о трендах, у нас 17% потребителей стали понимать, что такое органическое вино… 17% - это достаточно высокая цифра для узкого сегмента", - сказала она. По словам представителя "Роскачества", в России сейчас есть два своих производителя органического вина и восемь производителей органического винограда. "То есть сырье для этих двух производителей поступает из восьми виноградников. Более того, в Крыму есть целая экодеревня, которая специализируется на производстве органического вина", - добавила она.
https://ria.ru/20231115/vino-1909596425.html
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роскачество, россия, елена саратцева
Роскачество, Россия, Елена Саратцева
Первое испанское органическое вино получило российский сертификат
"Роскачество": российский сертификат получило первое испанское органическое вино
НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Зарубежные страны рассматривают российский рынок вина как инвестиционно привлекательный: российский сертификат получило первое испанское органическое вино, сообщила журналистам в среду на форуме "Дни ритейла в Сибири" замруководителя АНО "Российская система качества" (Роскачество) Елена Саратцева.
"У нас российский сертификат получило первое испанское вино. То есть недружественные страны рассматривают наш рынок, в том числе нишевый, как для себя инвестиционно привлекательный. То есть они прошли сертификацию по нашему российскому законодательству, чтобы иметь возможность поставлять вино на наш рынок", - рассказала она.
Саратцева пояснила, что это произошло уже в третьем квартале текущего года. Речь идет об органическом вине, которое на российском рынке уже становится трендом.
"Если мы говорим о трендах, у нас 17% потребителей стали понимать, что такое органическое вино… 17% - это достаточно высокая цифра для узкого сегмента", - сказала она.
По словам представителя "Роскачества
", в России
сейчас есть два своих производителя органического вина и восемь производителей органического винограда.
"То есть сырье для этих двух производителей поступает из восьми виноградников. Более того, в Крыму есть целая экодеревня, которая специализируется на производстве органического вина", - добавила она.
В России стали осознаннее выбирать вино, заявили в "Роскачестве"