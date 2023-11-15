https://ria.ru/20231115/vino-1909596425.html

В России стали осознаннее выбирать вино, заявили в "Роскачестве"

В России стали осознаннее выбирать вино, заявили в "Роскачестве" - РИА Новости, 15.11.2023

В России стали осознаннее выбирать вино, заявили в "Роскачестве"

Россияне постепенно переходят на осознанное потребление вина, растет тренд на органическое виноделие, всё большей популярностью пользуются вина из Дагестана,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:35

2023-11-15T14:35

2023-11-15T14:39

экономика

краснодар

россия

елена саратцева

роскачество

общество

алкоголь

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НОВОСИБИРСК, 15 ноя - РИА Новости. Россияне постепенно переходят на осознанное потребление вина, растет тренд на органическое виноделие, всё большей популярностью пользуются вина из Дагестана, рассказала замруководителя АНО "Российская система качества" (Роскачество) Елена Саратцева. "Первый тренд – это переход на осознанное потребление вина. То есть это приобретение вина не ситуативно в момент подхода к полке, а человек осознанно подходит за вином... Раньше мы отмечали ровно обратную тенденцию. Потребитель принимал решение о покупке вина в момент подхода к полке… Импульсивно принимал решение о том, что он хочет вино. Теперь он приходит за вином", - рассказала она журналистам в среду на форуме "Дни ритейла в Сибири". По данным "Роскачества", основанных на проведенном в октябре исследовании, 66% россиян осознанно планируют покупку вина и делают свой выбор на основании различных факторов, 32% покупают спонтанно и около 2% только при посещении ресторана, кафе или бара. "У нас в принципе 47% потребителей переходит на осознанное потребление, то есть они при любом выборе уже делают этот выбор осознанно, поэтому тренд на осознанное потребление вина лежит в контексте общего тренда на осознанное потребление", - отметила Саратцева. Еще одним трендом последнего времени, по ее словам, стало то, что 17% потребителей вина стали понимать, что такое органическое вино. Кроме того, растет популярность вин из Дагестана. "Мы видим, как нарастил (популярность – ред.) Дагестан, хотя Дагестан традиционно рассматривался как производитель коньяка. А здесь мы видим, что 19% говорят о том, что это именно производители вина. Конечно, мы знаем, что это игристые вина, потому что там находится наибольшая концентрация и винограда и сами производства… Это важно. У нас Крым и Краснодар уже теряют в популярности… У нас 21 субъект производит вино, и потребитель уже умеет различать субъекты, это тоже очень хорошо и очень позитивно", - рассказала она. Согласно последним данным "Роскачества", 41% потребителей вина покупают его в общепите и 23% - на ярмарках. "У нас раньше такой сущности не было, и вот за два года эта новая сущность на себя оттянула 23% потребителей. То есть 23% потребителей российского вина покупают его на ярмарках, при том, что ярмарки проходят не во всех субъектах РФ. Если мы говорим о потребителях только в этих субъектах, то это значительное количество. Для производителей это интересный канал продаж, который обязательно надо рассматривать и иметь в виду", - сообщила Саратцева.

https://ria.ru/20231113/gd-1909144972.html

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экономика, краснодар, россия, елена саратцева, роскачество, общество, алкоголь