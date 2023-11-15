https://ria.ru/20231115/vdovy-1909414721.html

В Израиле заявили о восстановлении права на репатриацию для членов семьи

В Израиле заявили о восстановлении права на репатриацию для членов семьи - РИА Новости, 15.11.2023

В Израиле заявили о восстановлении права на репатриацию для членов семьи

Высший суд справедливости Израиля восстановил право на получение гражданства для вдов и вдовцов детей и внуков еврея, согласно Закону о возвращении. Данный... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T00:08

2023-11-15T00:08

2023-11-15T00:08

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израиль

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Высший суд справедливости Израиля восстановил право на получение гражданства для вдов и вдовцов детей и внуков еврея, согласно Закону о возвращении. Данный вердикт стал результатом пятилетней судебной тяжбы с министерством внутренних дел, которое в 2016 году отменило эту возможность, рассказал РИА Новости адвокат Алекс Зернопольский, который инициировал разбирательство.По его словам, 29 августа 2021 года Высший суд справедливости принял прецедентное решение: вдова/вдовец человека, имевшего право на репатриацию по крови, может получить израильское гражданство. И обязал МВД пересмотреть действующую инструкцию, которая это право блокировала. Однако, отмечает адвокат, решение было применено только к семьям истцов и не затронуло всех, кто соответствует критериям, инструкция не была отменена, ведомство решило оспорить судебное постановление."МВД ссылалось на то, что речь идет о важном и сложном к применению прецеденте. Суд удовлетворил данное прошение, назначив заседание расширенной судейской коллегии в составе семи судей. В итоге суд отменил действие министерской инструкции. Данное решение должно быть распространено на всех соискателей, кто соответствует критериям, а вердикт не подлежит пересмотру. Для репатриации в Израиль необходимо будет доказать, что отношения с покойным мужем или женой были длительными и отсутствие браков после смерти супруга", - пояснил Зернопольский.Спрос на репатриацию, отмечает адвокат, у этой категории соискателей вырос – прежде всего из-за украинского конфликта. "Дети, пройдя консульскую проверку, становились гражданами, но одинокий родитель был вынужден оставаться в стране исхода. Например, многие такие родители, поскольку им негде было оставаться в стране исхода, приезжали с детьми в Израиль и оставались здесь на птичьих правах, без медицинской страховки и материальной помощи. Иногда молодые семьи вынуждены были возвращаться через какое-то время на родину, потому что не могли оставить одинокую маму или отца одного", - отметил адвокат."Причем права таких о вдов и вдовцов предусмотрены Законом о возвращении. И мы всегда видели свою задачу в том, чтобы отстоять интересы потомков и членов семей евреев, о которых прямо говорит закон. Согласно параграфу 4А, который регулирует право членов семьи евреев на репатриацию до третьего колена (сын, внук и члены их семей), жены сына и внука евреев имеют такое право. Почему их лишают этой возможности после смерти супруга? Тем более, что в следующем параграфе написано, что не важно, жив или скончался еврей, от которого проистекает право на репатриацию", - прокомментировал Зернопольский.По его словам, с 1970 до 2016 года все "работало как часы", пока "МВД не выпустило непубличную инструкцию, содержание которой было никому не известно". Судебный вердикт, подчеркнул адвокат, восстановил справедливость и показал "важность защиты прав человека" в любой ситуации.

https://ria.ru/20231114/gaza-1909401022.html

https://ria.ru/20231025/ravvin-1905267586.html

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в мире, израиль, религия