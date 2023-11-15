https://ria.ru/20231115/usm-1909573140.html
Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM
Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM - РИА Новости, 15.11.2023
Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM
Президент России Владимир Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:17
2023-11-15T13:17
2023-11-15T15:11
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания ЮэСэМ", - говорится в документе.Основными бенефициарами холдинга являются предприниматели Алишер Усманов (49%) и Владимир Скоч (15%). Также доли в компании имеют Варвара Скоч (15%), Владимир Стрешинский (3%) и ООО "Международная компания "Агропласт" (1%).USM – диверсифицированная холдинговая компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий, включая "Металлоинвест", "Удоканскую медь" и сотового оператора "Мегафон". Основные активы в 2018 году были переведены на ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ".Президент РФ в августе 2022 года подписал указ, согласно которому сделки с долями лиц из недружественных стран в ряде российских компаний и банков возможны только на основании специального разрешения главы государства. Этот порядок, в частности, касается стратегических предприятий и важных компаний-недропользователей. Сначала указ распространялся на период до конца 2022 года, но в декабре был продлен на 2023 год.В июле текущего года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Усманова, Скоча и ряда других участников подконтрольного им ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" к миноритарным иностранным участникам этой российской компании.
https://ria.ru/20230714/biznes-1884145967.html
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864872811.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM
Президент РФ Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM, соответствующее распоряжение
опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания ЮэСэМ", - говорится в документе.
Власти определили условия для выхода иностранцев из российского бизнеса
Основными бенефициарами холдинга являются предприниматели Алишер Усманов (49%) и Владимир Скоч (15%). Также доли в компании имеют Варвара Скоч (15%), Владимир Стрешинский (3%) и ООО "Международная компания "Агропласт" (1%).
USM – диверсифицированная холдинговая компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий, включая "Металлоинвест", "Удоканскую медь" и сотового оператора "Мегафон". Основные активы в 2018 году были переведены на ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ".
Президент РФ в августе 2022 года подписал указ, согласно которому сделки с долями лиц из недружественных стран в ряде российских компаний и банков возможны только на основании специального разрешения главы государства. Этот порядок, в частности, касается стратегических предприятий и важных компаний-недропользователей. Сначала указ распространялся на период до конца 2022 года, но в декабре был продлен на 2023 год.
В июле текущего года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Усманова, Скоча и ряда других участников подконтрольного им ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" к миноритарным иностранным участникам этой российской компании.
США ввели санкции против цифрового подразделения холдинговой компании USM