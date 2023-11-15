https://ria.ru/20231115/usm-1909573140.html

Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM

Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM - РИА Новости, 15.11.2023

Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM

Президент России Владимир Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:17

2023-11-15T13:17

2023-11-15T15:11

экономика

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания ЮэСэМ", - говорится в документе.Основными бенефициарами холдинга являются предприниматели Алишер Усманов (49%) и Владимир Скоч (15%). Также доли в компании имеют Варвара Скоч (15%), Владимир Стрешинский (3%) и ООО "Международная компания "Агропласт" (1%).USM – диверсифицированная холдинговая компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий, включая "Металлоинвест", "Удоканскую медь" и сотового оператора "Мегафон". Основные активы в 2018 году были переведены на ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ".Президент РФ в августе 2022 года подписал указ, согласно которому сделки с долями лиц из недружественных стран в ряде российских компаний и банков возможны только на основании специального разрешения главы государства. Этот порядок, в частности, касается стратегических предприятий и важных компаний-недропользователей. Сначала указ распространялся на период до конца 2022 года, но в декабре был продлен на 2023 год.В июле текущего года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Усманова, Скоча и ряда других участников подконтрольного им ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" к миноритарным иностранным участникам этой российской компании.

https://ria.ru/20230714/biznes-1884145967.html

https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864872811.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия