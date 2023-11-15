МАГАТЭ оценило объем обогащенного урана в распоряжении Ирана
МАГАТЭ: обогащенного урана в Иране достаточно для создания трех атомных бомб
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Иран располагает достаточным объемом обогащенного урана для создания трех атомных бомб, следует из отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Иран имеет достаточно урана, обогащенного до 60%, степени, близкой к оружейной, для создания трех атомных бомб", - передает агентство Рейтер, в распоряжении которого оказался отчет агентства.
По данным МАГАТЭ, Иран всё еще препятствует работе агентства, не предоставляя ему доступ для установки нового мониторингового оборудования и отказываясь объяснять присутствие частиц урана на двух незадекларированных объектах.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщил, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.