https://ria.ru/20231115/uran-1909712256.html

МАГАТЭ оценило объем обогащенного урана в распоряжении Ирана

МАГАТЭ оценило объем обогащенного урана в распоряжении Ирана - РИА Новости, 15.11.2023

МАГАТЭ оценило объем обогащенного урана в распоряжении Ирана

Иран располагает достаточным объемом обогащенного урана для создания трех атомных бомб, следует из отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T23:54

2023-11-15T23:54

2023-11-15T23:54

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Иран располагает достаточным объемом обогащенного урана для создания трех атомных бомб, следует из отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Иран имеет достаточно урана, обогащенного до 60%, степени, близкой к оружейной, для создания трех атомных бомб", - передает агентство Рейтер, в распоряжении которого оказался отчет агентства. По данным МАГАТЭ, Иран всё еще препятствует работе агентства, не предоставляя ему доступ для установки нового мониторингового оборудования и отказываясь объяснять присутствие частиц урана на двух незадекларированных объектах. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщил, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.

https://ria.ru/20230913/problemy-1896018299.html

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в мире, иран, тегеран (город), магатэ, сша, нед прайс