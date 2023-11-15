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Белый дом заявил о "трудных решениях" по Украине - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 15.11.2023 (обновлено: 20:21 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909684510.html
Белый дом заявил о "трудных решениях" по Украине
Белый дом заявил о "трудных решениях" по Украине - РИА Новости, 15.11.2023
Белый дом заявил о "трудных решениях" по Украине
Новые пакеты помощи США Украине уменьшаются из-за заканчивающихся согласованных средств для поддержки Киева, заявил координатор Белого дома по стратегическим... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:59
2023-11-15T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Новые пакеты помощи США Украине уменьшаются из-за заканчивающихся согласованных средств для поддержки Киева, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Кирби в ходе брифинга отметил, что финансирование для Украины иссякает, из-за чего Штатам приходится принимать "трудные решения". Представитель Белого дома добавил, что пакеты помощи США становятся "меньше, чем были ранее, потому что мы пытаемся разумно распоряжаться средствами, которые у нас там остались". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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в мире, украина, россия, сша, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джон Кирби
Белый дом заявил о "трудных решениях" по Украине

Кирби: помощь Киеву уменьшилась из-за того, что согласованные средства кончаются

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Новые пакеты помощи США Украине уменьшаются из-за заканчивающихся согласованных средств для поддержки Киева, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Кирби в ходе брифинга отметил, что финансирование для Украины иссякает, из-за чего Штатам приходится принимать "трудные решения".
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Представитель Белого дома добавил, что пакеты помощи США становятся "меньше, чем были ранее, потому что мы пытаемся разумно распоряжаться средствами, которые у нас там остались".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжон Кирби
 
 
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