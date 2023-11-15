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"По всей линии фронта". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
"По всей линии фронта". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 15.11.2023
"По всей линии фронта". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Российские войска перешли в наступление на украинском театре военных действий после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:44
2023-11-15T19:44
2023-11-15T21:00
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска перешли в наступление на украинском театре военных действий после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Есть один факт, который уже невозможно скрывать: российские войска снова перешли в наступление по всей линии фронта с севера до юга", — отметил он.Президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают, что уже невозможно отрицать те потери, которые понесли ВСУ. При этом офицер пояснил, что речь идет в том числе и о переданных украинским военным западных ресурсах, использование которых не дало никаких результатов.Шаффер также напомнил, что с самого начала конфликта говорил о будущей победе Москвы в этом конфликте, что долгое время пытались отрицать в Соединенных Штатах.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231115/vsu-1909635420.html
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"По всей линии фронта". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Экс-разведчик Шаффер: ВС России перешли в наступление по всей линии фронта