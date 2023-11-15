https://ria.ru/20231115/ukraina-1909681157.html

"По всей линии фронта". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

"По всей линии фронта". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 15.11.2023

"По всей линии фронта". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

Российские войска перешли в наступление на украинском театре военных действий после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T19:44

2023-11-15T19:44

2023-11-15T21:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

москва

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab4777202055d37216ddca8f47e4fb10.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска перешли в наступление на украинском театре военных действий после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Есть один факт, который уже невозможно скрывать: российские войска снова перешли в наступление по всей линии фронта с севера до юга", — отметил он.Президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают, что уже невозможно отрицать те потери, которые понесли ВСУ. При этом офицер пояснил, что речь идет в том числе и о переданных украинским военным западных ресурсах, использование которых не дало никаких результатов.Шаффер также напомнил, что с самого начала конфликта говорил о будущей победе Москвы в этом конфликте, что долгое время пытались отрицать в Соединенных Штатах.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.

https://ria.ru/20231115/vsu-1909635420.html

https://ria.ru/20231115/zelenskiy-1909610420.html

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато