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"По всей линии фронта". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 15.11.2023 (обновлено: 21:00 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909681157.html
"По всей линии фронта". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
"По всей линии фронта". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 15.11.2023
"По всей линии фронта". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Российские войска перешли в наступление на украинском театре военных действий после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:44
2023-11-15T21:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска перешли в наступление на украинском театре военных действий после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Есть один факт, который уже невозможно скрывать: российские войска снова перешли в наступление по всей линии фронта с севера до юга", — отметил он.Президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают, что уже невозможно отрицать те потери, которые понесли ВСУ. При этом офицер пояснил, что речь идет в том числе и о переданных украинским военным западных ресурсах, использование которых не дало никаких результатов.Шаффер также напомнил, что с самого начала конфликта говорил о будущей победе Москвы в этом конфликте, что долгое время пытались отрицать в Соединенных Штатах.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231115/vsu-1909635420.html
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в мире, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"По всей линии фронта". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

Экс-разведчик Шаффер: ВС России перешли в наступление по всей линии фронта

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска перешли в наступление на украинском театре военных действий после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Есть один факт, который уже невозможно скрывать: российские войска снова перешли в наступление по всей линии фронта с севера до юга", — отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
"Тяжелое решение". В США заговорили о новой тактике командиров ВСУ
Вчера, 16:58
Президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают, что уже невозможно отрицать те потери, которые понесли ВСУ. При этом офицер пояснил, что речь идет в том числе и о переданных украинским военным западных ресурсах, использование которых не дало никаких результатов.
Шаффер также напомнил, что с самого начала конфликта говорил о будущей победе Москвы в этом конфликте, что долгое время пытались отрицать в Соединенных Штатах.
ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Личное решение Зеленского. В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
Вчера, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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