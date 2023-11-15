https://ria.ru/20231115/ukraina-1909589617.html

СМИ: цены на грузоперевозки из Польши на Украину выросли в четыре раза

СМИ: цены на грузоперевозки из Польши на Украину выросли в четыре раза - РИА Новости, 15.11.2023

СМИ: цены на грузоперевозки из Польши на Украину выросли в четыре раза

Цены на грузоперевозки из Польши на Украину выросли в четыре раза на фоне блокирования границы между странами, следует из материала украинского издания... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:13

2023-11-15T14:13

2023-11-15T14:15

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Цены на грузоперевозки из Польши на Украину выросли в четыре раза на фоне блокирования границы между странами, следует из материала украинского издания "Страна.ua", чьи журналисты пообщались с представителями логистических компаний. "Если до начала блокады стоимость доставки груза массой в 22 тонны из порта в польском город Гданьск в Киев стоила около 1 тысячи евро, то сейчас цены доходят до 4 тысяч евро", - приводит издание слова неназванного представителя транспортной компании. Как отметил собеседник "Страны.ua", цены на перевозки взвинтили не перевозчики, а грузоотправители, которые стремятся привлечь компании к работе в условиях задержек из-за блокады границы. Сообщается, что многие перевозчики отказываются ехать в Польшу из-за огромных очередей, соответственно в портах Польши скапливается товар, что в свою очередь ведет к дополнительным расходам для грузоотправителей. Ранее радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В госпогранслужбе Украины отметили, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь шла о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Такая ситуация возникла из-за акции протеста польских перевозчиков, которые заблокировали автодорожные пункты пропуска. Они перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час. В очереди застряли машины, перевозящие самый широкий спектр товаров – от легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники до строительных материалов и мебели. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

https://ria.ru/20231115/torgovlya-1909500708.html

https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html

https://ria.ru/20231111/konflikty-1908911985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, польша, в мире