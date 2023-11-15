https://ria.ru/20231115/ukraina-1909561646.html

В Тюменской области задержали агента украинских спецслужб

В Тюменской области задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 15.11.2023

В Тюменской области задержали агента украинских спецслужб

Силовики задержали жителя Тюменской области, который по заданию украинских спецслужб вел сбор и передачу сведений о военных объектах, возбуждено дело о... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:32

2023-11-15T12:32

2023-11-15T12:43

специальная военная операция на украине

происшествия

тюменская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

ситуация в днр и лнр

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ТЮМЕНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Силовики задержали жителя Тюменской области, который по заданию украинских спецслужб вел сбор и передачу сведений о военных объектах, возбуждено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области. По версии следствия, гражданин по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение вел сбор и передачу им сведений о военных объектах, расположенных на территории Тюменской области. "Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 275 УК РФ), в отношении жителя Тюменской области", – сообщили в пресс-службе ведомства. Подозреваемый задержан и по решению суда арестован.

https://ria.ru/20231026/agent-1905347993.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тюменская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр