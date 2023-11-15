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В Тюменской области задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 15.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 15.11.2023 (обновлено: 12:43 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909561646.html
В Тюменской области задержали агента украинских спецслужб
В Тюменской области задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 15.11.2023
В Тюменской области задержали агента украинских спецслужб
Силовики задержали жителя Тюменской области, который по заданию украинских спецслужб вел сбор и передачу сведений о военных объектах, возбуждено дело о... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:32
2023-11-15T12:43
специальная военная операция на украине
происшествия
тюменская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
ситуация в днр и лнр
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ТЮМЕНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Силовики задержали жителя Тюменской области, который по заданию украинских спецслужб вел сбор и передачу сведений о военных объектах, возбуждено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области. По версии следствия, гражданин по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение вел сбор и передачу им сведений о военных объектах, расположенных на территории Тюменской области. "Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 275 УК РФ), в отношении жителя Тюменской области", – сообщили в пресс-службе ведомства. Подозреваемый задержан и по решению суда арестован.
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происшествия, тюменская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тюменская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Тюменской области задержали агента украинских спецслужб

ФСБ задержала в Тюменской области сборщика секретных сведений для Украины

© РИА НовостиЗадержание сотрудниками ФСБ жителя Тюменской области, обвиняемого в госизмене
Задержание сотрудниками ФСБ жителя Тюменской области, обвиняемого в госизмене
© РИА Новости
Задержание сотрудниками ФСБ жителя Тюменской области, обвиняемого в госизмене
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Силовики задержали жителя Тюменской области, который по заданию украинских спецслужб вел сбор и передачу сведений о военных объектах, возбуждено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.
По версии следствия, гражданин по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение вел сбор и передачу им сведений о военных объектах, расположенных на территории Тюменской области.
"Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 275 УК РФ), в отношении жителя Тюменской области", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый задержан и по решению суда арестован.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТюменская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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