https://ria.ru/20231115/ukraina-1909561646.html
В Тюменской области задержали агента украинских спецслужб
В Тюменской области задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 15.11.2023
В Тюменской области задержали агента украинских спецслужб
Силовики задержали жителя Тюменской области, который по заданию украинских спецслужб вел сбор и передачу сведений о военных объектах, возбуждено дело о... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:32
2023-11-15T12:32
2023-11-15T12:43
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ТЮМЕНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Силовики задержали жителя Тюменской области, который по заданию украинских спецслужб вел сбор и передачу сведений о военных объектах, возбуждено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области. По версии следствия, гражданин по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение вел сбор и передачу им сведений о военных объектах, расположенных на территории Тюменской области. "Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 275 УК РФ), в отношении жителя Тюменской области", – сообщили в пресс-службе ведомства. Подозреваемый задержан и по решению суда арестован.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тюменская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
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