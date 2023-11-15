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Уже. Союзники начали искать нового президента для Украины, заявили в США - РИА Новости, 15.11.2023
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12:32 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909561365.html
Уже. Союзники начали искать нового президента для Украины, заявили в США
Уже. Союзники начали искать нового президента для Украины, заявили в США - РИА Новости, 15.11.2023
Уже. Союзники начали искать нового президента для Украины, заявили в США
Вашингтон и Лондон разошлись во мнении о том, кто должен занимать президентское кресло на Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:32
2023-11-15T12:32
в мире
украина
сша
владимир зеленский
валерий залужный
кирилл буданов
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Вашингтон и Лондон разошлись во мнении о том, кто должен занимать президентское кресло на Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis."… начался конфликт между Великобританией и США за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины. В Британии, как видно, поддерживают генерала Залужного. ЦРУ выступает за Зеленского", — сказал он.В условиях проводимых президентом чисток в командовании ВСУ, можно признать, что структура власти на Украине полностью разрушена, а без этого на фронте не будет никаких успехов, резюмировал эксперт.Ранее Зеленский назначил на должность Командующего Силами специальных операций Сергея Лупанчука. Другим указом он уволил Виктора Хоренко, который будет работать в Главном управлении разведки. В октябре президент Украины также снял с должности командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, который занимал эту должность с 15 мая 2022 года. Вместо него руководить территориальной обороной назначили генерал-майора Анатолия Баргилевича.Кадровые перестановки в украинской армии начались после череды серьезных поражений на фронте.Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, он может возглавить заговор генералов против президента. По мнению эксперта, они могут заставить Зеленского вступить в мирные переговоры с Россией или заменят его на другого президента.Ранее президент Украины вступил в заочный спор с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Высокопоставленный военный заявил, что контрнаступление зашло в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Зеленский выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.
https://ria.ru/20231107/pat-1907801329.html
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909524596.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Уже. Союзники начали искать нового президента для Украины, заявили в США

Джонсон: США и Великобритания делят контроль над руководством Украины

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Вашингтон и Лондон разошлись во мнении о том, кто должен занимать президентское кресло на Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.
"… начался конфликт между Великобританией и США за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины. В Британии, как видно, поддерживают генерала Залужного. ЦРУ выступает за Зеленского", — сказал он.
В условиях проводимых президентом чисток в командовании ВСУ, можно признать, что структура власти на Украине полностью разрушена, а без этого на фронте не будет никаких успехов, резюмировал эксперт.
Ранее Зеленский назначил на должность Командующего Силами специальных операций Сергея Лупанчука. Другим указом он уволил Виктора Хоренко, который будет работать в Главном управлении разведки. В октябре президент Украины также снял с должности командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, который занимал эту должность с 15 мая 2022 года. Вместо него руководить территориальной обороной назначили генерал-майора Анатолия Баргилевича.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Будет хуже. В Британии раскусили ложь Киева о ситуации на фронте
7 ноября, 02:57
Кадровые перестановки в украинской армии начались после череды серьезных поражений на фронте.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, он может возглавить заговор генералов против президента. По мнению эксперта, они могут заставить Зеленского вступить в мирные переговоры с Россией или заменят его на другого президента.
Ранее президент Украины вступил в заочный спор с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Высокопоставленный военный заявил, что контрнаступление зашло в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Зеленский выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Азаров заявил, что смена власти в США приведет к свержению киевского режима
Вчера, 10:17
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйКирилл БудановВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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