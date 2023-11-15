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На его стороне. В Британии сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 15.11.2023
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10:33 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909528315.html
На его стороне. В Британии сделали шокирующее заявление о Путине
На его стороне. В Британии сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 15.11.2023
На его стороне. В Британии сделали шокирующее заявление о Путине
Ситуация на Украине складывается в пользу президента России Владимира Путина, сообщается в подкасте The Guardian. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:33
2023-11-15T10:33
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ситуация на Украине складывается в пользу президента России Владимира Путина, сообщается в подкасте The Guardian."Время играет в пользу Путина, время на его стороне, а не Киева", — заявил журналист Люк Хардинг.Более того, продолжил он, вероятное избрание Дональда Трампа президентом США также сыграет на руку России, так как американский политик не заинтересован в помощи Украине.В прошлом году еще существовала надежда, что летом вооруженные Западом ВСУ "вернут" себе территории, тем не менее, они уже в первые две недели потеряли около 20 процентов своего снаряжения, а сегодня внимание международного сообщества приковано к Ближнему Востоку, добавил журналист.Побывавший на Украине Хардинг резюмировал, что обстановка в стране мрачная, и почти нет людей, которые бы не потеряли кого-то близкого и родного на фронте.В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231112/udar-1908955967.html
https://ria.ru/20231110/putin-1908543421.html
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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
На его стороне. В Британии сделали шокирующее заявление о Путине

Guardian: время стало союзником Путина на Украине

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ситуация на Украине складывается в пользу президента России Владимира Путина, сообщается в подкасте The Guardian.
"Время играет в пользу Путина, время на его стороне, а не Киева", — заявил журналист Люк Хардинг.
Более того, продолжил он, вероятное избрание Дональда Трампа президентом США также сыграет на руку России, так как американский политик не заинтересован в помощи Украине.
В прошлом году еще существовала надежда, что летом вооруженные Западом ВСУ "вернут" себе территории, тем не менее, они уже в первые две недели потеряли около 20 процентов своего снаряжения, а сегодня внимание международного сообщества приковано к Ближнему Востоку, добавил журналист.
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Побывавший на Украине Хардинг резюмировал, что обстановка в стране мрачная, и почти нет людей, которые бы не потеряли кого-то близкого и родного на фронте.
В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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