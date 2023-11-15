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Пленный рассказал, как украинские спецслужбы вербуют в ВСУ заключенных - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909526022.html
Пленный рассказал, как украинские спецслужбы вербуют в ВСУ заключенных
Пленный рассказал, как украинские спецслужбы вербуют в ВСУ заключенных - РИА Новости, 15.11.2023
Пленный рассказал, как украинские спецслужбы вербуют в ВСУ заключенных
Украинские спецслужбы вербуют заключенных для службы в интернациональном легионе, рассказал РИА Новости взятый в плен грузинский наемник-снайпер Георгий... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:25
2023-11-15T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы вербуют заключенных для службы в интернациональном легионе, рассказал РИА Новости взятый в плен грузинский наемник-снайпер Георгий Чубетидзе, который проходил службу во 2-м интернациональном легионе обороны Украины. "В 2022 году у меня произошла драка. Я подрался на улице, и нас приняли. Отправили сначала в КПЗ, а затем в СИЗО. Тот, с кем я дрался, он на меня написал заявление. Я ждал суда 10 месяцев в СИЗО, потом ко мне обратились украинские контрразведчики. Они сказали, что если я пойду на контракт в международный легион, то они меня выпустят и не передадут в Грузию, потому что там я находился в розыске с 2019 года за попытку штурма парламента", - рассказал Чубетидзе. По его словам, за подписание контракта ему обещали социальный пакет, зарплату и украинское гражданство. Он уточнил, что украинские контрразведчики ищут в тюрьмах иностранцев, у которых есть жены и дети на Украине, и, используя этот рычаг воздействия, заставляют вступить в легион. "У меня есть дети, есть жена. Другого выбора не было, и я вступил в вооруженные силы Украины", - заявил Чубетидзе. Он пояснил, что во время службы в интернациональном легионе мог несколько раз в месяц видеть свою семью. А также сообщил, что знает еще нескольких грузин, которые были осуждены за грабеж, но подписали контракт и вступили в ряды ВСУ. По его словам, они уже погибли на фронте.
https://ria.ru/20231110/vsu-1908586295.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пленный рассказал, как украинские спецслужбы вербуют в ВСУ заключенных

Пленный: украинские спецслужбы вербуют заключенных в интернациональный легион

© Минобороны РоссииПленный наемник ВСУ Георгий Чубетидзе
Пленный наемник ВСУ Георгий Чубетидзе
© Минобороны России
Пленный наемник ВСУ Георгий Чубетидзе
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы вербуют заключенных для службы в интернациональном легионе, рассказал РИА Новости взятый в плен грузинский наемник-снайпер Георгий Чубетидзе, который проходил службу во 2-м интернациональном легионе обороны Украины.
"В 2022 году у меня произошла драка. Я подрался на улице, и нас приняли. Отправили сначала в КПЗ, а затем в СИЗО. Тот, с кем я дрался, он на меня написал заявление. Я ждал суда 10 месяцев в СИЗО, потом ко мне обратились украинские контрразведчики. Они сказали, что если я пойду на контракт в международный легион, то они меня выпустят и не передадут в Грузию, потому что там я находился в розыске с 2019 года за попытку штурма парламента", - рассказал Чубетидзе.
По его словам, за подписание контракта ему обещали социальный пакет, зарплату и украинское гражданство. Он уточнил, что украинские контрразведчики ищут в тюрьмах иностранцев, у которых есть жены и дети на Украине, и, используя этот рычаг воздействия, заставляют вступить в легион. "У меня есть дети, есть жена. Другого выбора не было, и я вступил в вооруженные силы Украины", - заявил Чубетидзе.
Он пояснил, что во время службы в интернациональном легионе мог несколько раз в месяц видеть свою семью. А также сообщил, что знает еще нескольких грузин, которые были осуждены за грабеж, но подписали контракт и вступили в ряды ВСУ. По его словам, они уже погибли на фронте.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Во многих подразделениях ВСУ большинство — заключенные, рассказал пленный
10 ноября, 10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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