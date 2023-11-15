Пленный рассказал, как украинские спецслужбы вербуют в ВСУ заключенных
Пленный: украинские спецслужбы вербуют заключенных в интернациональный легион
ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы вербуют заключенных для службы в интернациональном легионе, рассказал РИА Новости взятый в плен грузинский наемник-снайпер Георгий Чубетидзе, который проходил службу во 2-м интернациональном легионе обороны Украины.
"В 2022 году у меня произошла драка. Я подрался на улице, и нас приняли. Отправили сначала в КПЗ, а затем в СИЗО. Тот, с кем я дрался, он на меня написал заявление. Я ждал суда 10 месяцев в СИЗО, потом ко мне обратились украинские контрразведчики. Они сказали, что если я пойду на контракт в международный легион, то они меня выпустят и не передадут в Грузию, потому что там я находился в розыске с 2019 года за попытку штурма парламента", - рассказал Чубетидзе.
По его словам, за подписание контракта ему обещали социальный пакет, зарплату и украинское гражданство. Он уточнил, что украинские контрразведчики ищут в тюрьмах иностранцев, у которых есть жены и дети на Украине, и, используя этот рычаг воздействия, заставляют вступить в легион. "У меня есть дети, есть жена. Другого выбора не было, и я вступил в вооруженные силы Украины", - заявил Чубетидзе.
Он пояснил, что во время службы в интернациональном легионе мог несколько раз в месяц видеть свою семью. А также сообщил, что знает еще нескольких грузин, которые были осуждены за грабеж, но подписали контракт и вступили в ряды ВСУ. По его словам, они уже погибли на фронте.