https://ria.ru/20231115/ukraina-1909526022.html

Пленный рассказал, как украинские спецслужбы вербуют в ВСУ заключенных

Пленный рассказал, как украинские спецслужбы вербуют в ВСУ заключенных - РИА Новости, 15.11.2023

Пленный рассказал, как украинские спецслужбы вербуют в ВСУ заключенных

Украинские спецслужбы вербуют заключенных для службы в интернациональном легионе, рассказал РИА Новости взятый в плен грузинский наемник-снайпер Георгий... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:25

2023-11-15T10:25

2023-11-15T10:25

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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы вербуют заключенных для службы в интернациональном легионе, рассказал РИА Новости взятый в плен грузинский наемник-снайпер Георгий Чубетидзе, который проходил службу во 2-м интернациональном легионе обороны Украины. "В 2022 году у меня произошла драка. Я подрался на улице, и нас приняли. Отправили сначала в КПЗ, а затем в СИЗО. Тот, с кем я дрался, он на меня написал заявление. Я ждал суда 10 месяцев в СИЗО, потом ко мне обратились украинские контрразведчики. Они сказали, что если я пойду на контракт в международный легион, то они меня выпустят и не передадут в Грузию, потому что там я находился в розыске с 2019 года за попытку штурма парламента", - рассказал Чубетидзе. По его словам, за подписание контракта ему обещали социальный пакет, зарплату и украинское гражданство. Он уточнил, что украинские контрразведчики ищут в тюрьмах иностранцев, у которых есть жены и дети на Украине, и, используя этот рычаг воздействия, заставляют вступить в легион. "У меня есть дети, есть жена. Другого выбора не было, и я вступил в вооруженные силы Украины", - заявил Чубетидзе. Он пояснил, что во время службы в интернациональном легионе мог несколько раз в месяц видеть свою семью. А также сообщил, что знает еще нескольких грузин, которые были осуждены за грабеж, но подписали контракт и вступили в ряды ВСУ. По его словам, они уже погибли на фронте.

https://ria.ru/20231110/vsu-1908586295.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр