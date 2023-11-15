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Азаров заявил, что смена власти в США приведет к свержению киевского режима - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909524596.html
Азаров заявил, что смена власти в США приведет к свержению киевского режима
Азаров заявил, что смена власти в США приведет к свержению киевского режима - РИА Новости, 15.11.2023
Азаров заявил, что смена власти в США приведет к свержению киевского режима
Смена руководства в США приведет к свержению киевского режима, и пока у власти Джо Байден, финансовая поддержка Украине будет продолжена, считает бывший... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:17
2023-11-15T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
николай азаров (политик)
джо байден
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Смена руководства в США приведет к свержению киевского режима, и пока у власти Джо Байден, финансовая поддержка Украине будет продолжена, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Если сменится администрация в США, придет, например, республиканская администрация, скорее всего, будет и смена режима в Киеве", - написал Азаров в социальной сети. По словам экс-премьера, пока администрация Байдена будет при власти, она будет продолжать финансовую помощь Украине. Однако в случае поражения Владимира Зеленского и ухода его из власти это будет расцениваться как собственное поражение Байдена. "Усталость от Украины – это не политический и не военный термин. Никакой там усталости у тех, кто курирует Украину, нет. Они как снабжали Украину оружием, так и снабжают. Как снабжали деньгами, так и продолжают снабжать деньгами. Я не верю, что эта администрация в США лишит Зеленского финансов", - подчеркнул Азаров. Белый дом ранее запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение. Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное ранее компанией Gallup. А американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что в приоритете США должно быть в первую очередь решение проблем страны, а не поддержка Украины.
https://ria.ru/20231115/ssha-1909493570.html
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909130335.html
сша
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в мире, сша, украина, николай азаров (политик), джо байден, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Николай Азаров (политик), Джо Байден, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Азаров заявил, что смена власти в США приведет к свержению киевского режима

Азаров: пока у власти в США Байден, финансовая поддержка Украины продолжится

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Смена руководства в США приведет к свержению киевского режима, и пока у власти Джо Байден, финансовая поддержка Украине будет продолжена, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Если сменится администрация в США, придет, например, республиканская администрация, скорее всего, будет и смена режима в Киеве", - написал Азаров в социальной сети. По словам экс-премьера, пока администрация Байдена будет при власти, она будет продолжать финансовую помощь Украине. Однако в случае поражения Владимира Зеленского и ухода его из власти это будет расцениваться как собственное поражение Байдена.
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"Усталость от Украины – это не политический и не военный термин. Никакой там усталости у тех, кто курирует Украину, нет. Они как снабжали Украину оружием, так и снабжают. Как снабжали деньгами, так и продолжают снабжать деньгами. Я не верю, что эта администрация в США лишит Зеленского финансов", - подчеркнул Азаров.
Белый дом ранее запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.
Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное ранее компанией Gallup. А американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что в приоритете США должно быть в первую очередь решение проблем страны, а не поддержка Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНиколай Азаров (политик)Джо БайденВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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