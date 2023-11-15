Азаров заявил, что смена власти в США приведет к свержению киевского режима
Азаров: пока у власти в США Байден, финансовая поддержка Украины продолжится
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Смена руководства в США приведет к свержению киевского режима, и пока у власти Джо Байден, финансовая поддержка Украине будет продолжена, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Если сменится администрация в США, придет, например, республиканская администрация, скорее всего, будет и смена режима в Киеве", - написал Азаров в социальной сети. По словам экс-премьера, пока администрация Байдена будет при власти, она будет продолжать финансовую помощь Украине. Однако в случае поражения Владимира Зеленского и ухода его из власти это будет расцениваться как собственное поражение Байдена.
"Усталость от Украины – это не политический и не военный термин. Никакой там усталости у тех, кто курирует Украину, нет. Они как снабжали Украину оружием, так и снабжают. Как снабжали деньгами, так и продолжают снабжать деньгами. Я не верю, что эта администрация в США лишит Зеленского финансов", - подчеркнул Азаров.
Белый дом ранее запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.
Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное ранее компанией Gallup. А американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что в приоритете США должно быть в первую очередь решение проблем страны, а не поддержка Украины.