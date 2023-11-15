https://ria.ru/20231115/ukraina-1909524596.html

Азаров заявил, что смена власти в США приведет к свержению киевского режима

Азаров заявил, что смена власти в США приведет к свержению киевского режима - РИА Новости, 15.11.2023

Азаров заявил, что смена власти в США приведет к свержению киевского режима

Смена руководства в США приведет к свержению киевского режима, и пока у власти Джо Байден, финансовая поддержка Украине будет продолжена, считает бывший... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:17

2023-11-15T10:17

2023-11-15T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

николай азаров (политик)

джо байден

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Смена руководства в США приведет к свержению киевского режима, и пока у власти Джо Байден, финансовая поддержка Украине будет продолжена, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Если сменится администрация в США, придет, например, республиканская администрация, скорее всего, будет и смена режима в Киеве", - написал Азаров в социальной сети. По словам экс-премьера, пока администрация Байдена будет при власти, она будет продолжать финансовую помощь Украине. Однако в случае поражения Владимира Зеленского и ухода его из власти это будет расцениваться как собственное поражение Байдена. "Усталость от Украины – это не политический и не военный термин. Никакой там усталости у тех, кто курирует Украину, нет. Они как снабжали Украину оружием, так и снабжают. Как снабжали деньгами, так и продолжают снабжать деньгами. Я не верю, что эта администрация в США лишит Зеленского финансов", - подчеркнул Азаров. Белый дом ранее запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение. Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное ранее компанией Gallup. А американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что в приоритете США должно быть в первую очередь решение проблем страны, а не поддержка Украины.

https://ria.ru/20231115/ssha-1909493570.html

https://ria.ru/20231115/ukraina-1909130335.html

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, николай азаров (политик), джо байден, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр