https://ria.ru/20231115/ukraina-1909502624.html

"На грани коллапса": американцы ужаснулись решением Запада по Украине

"На грани коллапса": американцы ужаснулись решением Запада по Украине - РИА Новости, 15.11.2023

"На грани коллапса": американцы ужаснулись решением Запада по Украине

Читатели американской Breitbart негативно отреагировали на решение Германии увеличить вдвое размер военной поддержки Украины. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T06:21

2023-11-15T06:21

2023-11-15T06:21

в мире

украина

германия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883724155_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_4ac92d796a2ded8a521d353a17160267.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели американской Breitbart негативно отреагировали на решение Германии увеличить вдвое размер военной поддержки Украины."На данный момент на Украине проходят военные чистки, Зеленского все чаще исключают из стратегических встреч с советниками из США, украинское правительство на грани коллапса. Тем временем, армия проигрывает по всем фронтам, ежедневно происходят массовые дезертирства и сдачи в плен. Так что там Германия финансирует?" — поинтересовался john smith."Это не сделает погоды, когда у Украины не осталось солдат", — отметил Paul Jackson."Не забудьте про десять процентов Большому парню (прозвище Байдена. — Прим. ред.). Учитывая все деньги, отправленные Украине, скоро появится куча богатых украинцев, переехавших в ваши районы", — написал Roger lee estep."Отлично, значит, маленькому Зе больше ничего не нужно от нас. Наконец "мистер Еще" отстанет от нас", — пошутил Honesty."Должно быть, больше преступных денег нуждаются в отмывании", — предположил waterwillows.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231115/torgovlya-1909500708.html

https://ria.ru/20231115/rossiya-1909496711.html

украина

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, сша