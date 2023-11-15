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"На грани коллапса": американцы ужаснулись решением Запада по Украине
"На грани коллапса": американцы ужаснулись решением Запада по Украине - РИА Новости, 15.11.2023
"На грани коллапса": американцы ужаснулись решением Запада по Украине
Читатели американской Breitbart негативно отреагировали на решение Германии увеличить вдвое размер военной поддержки Украины. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T06:21
2023-11-15T06:21
2023-11-15T06:21
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели американской Breitbart негативно отреагировали на решение Германии увеличить вдвое размер военной поддержки Украины."На данный момент на Украине проходят военные чистки, Зеленского все чаще исключают из стратегических встреч с советниками из США, украинское правительство на грани коллапса. Тем временем, армия проигрывает по всем фронтам, ежедневно происходят массовые дезертирства и сдачи в плен. Так что там Германия финансирует?" — поинтересовался john smith."Это не сделает погоды, когда у Украины не осталось солдат", — отметил Paul Jackson."Не забудьте про десять процентов Большому парню (прозвище Байдена. — Прим. ред.). Учитывая все деньги, отправленные Украине, скоро появится куча богатых украинцев, переехавших в ваши районы", — написал Roger lee estep."Отлично, значит, маленькому Зе больше ничего не нужно от нас. Наконец "мистер Еще" отстанет от нас", — пошутил Honesty."Должно быть, больше преступных денег нуждаются в отмывании", — предположил waterwillows.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231115/torgovlya-1909500708.html
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в мире, украина, германия, сша
В мире, Украина, Германия, США
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Читатели американской Breitbart
негативно отреагировали на решение Германии увеличить вдвое размер военной поддержки Украины.
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"На данный момент на Украине проходят военные чистки, Зеленского все чаще исключают из стратегических встреч с советниками из США, украинское правительство на грани коллапса. Тем временем, армия проигрывает по всем фронтам, ежедневно происходят массовые дезертирства и сдачи в плен. Так что там Германия финансирует?" — поинтересовался john smith.
"Это не сделает погоды, когда у Украины не осталось солдат", — отметил Paul Jackson.
"Не забудьте про десять процентов Большому парню (прозвище Байдена. — Прим. ред.). Учитывая все деньги, отправленные Украине, скоро появится куча богатых украинцев, переехавших в ваши районы", — написал Roger lee estep.
"Отлично, значит, маленькому Зе больше ничего не нужно от нас. Наконец "мистер Еще" отстанет от нас", — пошутил Honesty.
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"Должно быть, больше преступных денег нуждаются в отмывании", — предположил waterwillows.
Москва
не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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