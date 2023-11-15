Экс-депутат Рады заявил о ракетном ударе по объекту Нацгвардии Украины
Экс-депутат Рады: при ударе ВС РФ по объекту Нацгвардии погибли много человек
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил в среду, что ВС РФ нанесли ракетный удар по расположению военнослужащих Нацгвардии Украины под Запорожьем, в результате есть много погибших.
"В селе Дмитровка, за Камышеватым, на Запорожском направлении, там. где был прилет по 128 бригаде, в соседнем здании враг ракетным ударом накрыл воинскую часть Нацгвардии... Много погибших, сложились даже подвалы", - заявил Мосийчук на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна".
Мосийчук призвал Генеральную прокуратуру Украины найти виновных в размещении личного состава Нацгвардии в небезопасном месте и привлечь их ответственности.
Об ударе по военным из 128-й бригады ВСУ в Запорожской области сообщил 5 ноября Владимир Зеленский. По информации украинского издания "Страна", речь идет о событиях 3 ноября, во время торжественного построения украинских военных. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в результате погибли свыше 50 украинских солдат и офицеров.
Позднее газета Washington Post со ссылкой на украинские военные источники сообщила, что 3 ноября в указанном регионе погибли несколько высокопоставленных офицеров ВСУ. Причиной стал ракетный удар ВС РФ, нанесенный во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады. По словам источников, на церемонию собрались около 100 человек на открытой площадке.