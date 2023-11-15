https://ria.ru/20231115/udar-1909500545.html

В США смоделировали последствия удара по шахтам с ядерным оружием

В США смоделировали последствия удара по шахтам с ядерным оружием - РИА Новости, 15.11.2023

В США смоделировали последствия удара по шахтам с ядерным оружием

Удар по американским шахтам с ядерным оружием может привести к уничтожению 90 процентов населения США, написал ученый Принстонского университета Себастьян... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T05:27

2023-11-15T05:27

2023-11-15T05:27

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Удар по американским шахтам с ядерным оружием может привести к уничтожению 90 процентов населения США, написал ученый Принстонского университета Себастьян Филипп в статье для Scientific American."Согласно моим моделям, целенаправленная ядерная атака по американским шахтам в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте уничтожила бы все живое в прилегающих регионах", — отметил исследователь.Как отметил Филипп, для уничтожения шахтной пусковой установки потребуются одна или две ядерные боеголовки, которые взорвутся поблизости. По мнению ученого, помимо разрушительного воздействия от ударных волн и "гигантского огненного шара", большую опасность представляет радиоактивная пыль."Из-за большой изменчивости направлений ветра все население сопредельных штатов и наиболее густонаселенных районов Канады, а также северных регионов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков — в общей сложности более 300 миллионов человек", — предупредил он.Ранее комиссия конгресса по стратегической доктрине США обнародовала план большой ядерной войны на два фронта — против России и Китая одновременно.В свою очередь, президент Владимир Путин отметил, что рекомендации конгресса США готовиться к одновременной войне с двумя ядерными державами нельзя назвать здоровыми мыслями. Как подчеркнул российский лидер, Москва желает мира, но если Запад хочет вооруженного конфликта с ней, то это станет уже "совсем другой войной", не похожей на специальную военную операцию.

https://ria.ru/20231105/smi-1907573086.html

https://ria.ru/20231027/modernizatsiya-1905752434.html

сша

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, китай, принстонский университет