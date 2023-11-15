https://ria.ru/20231115/udar-1909500545.html
В США смоделировали последствия удара по шахтам с ядерным оружием
В США смоделировали последствия удара по шахтам с ядерным оружием - РИА Новости, 15.11.2023
В США смоделировали последствия удара по шахтам с ядерным оружием
Удар по американским шахтам с ядерным оружием может привести к уничтожению 90 процентов населения США, написал ученый Принстонского университета Себастьян... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T05:27
2023-11-15T05:27
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Удар по американским шахтам с ядерным оружием может привести к уничтожению 90 процентов населения США, написал ученый Принстонского университета Себастьян Филипп в статье для Scientific American."Согласно моим моделям, целенаправленная ядерная атака по американским шахтам в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте уничтожила бы все живое в прилегающих регионах", — отметил исследователь.Как отметил Филипп, для уничтожения шахтной пусковой установки потребуются одна или две ядерные боеголовки, которые взорвутся поблизости. По мнению ученого, помимо разрушительного воздействия от ударных волн и "гигантского огненного шара", большую опасность представляет радиоактивная пыль."Из-за большой изменчивости направлений ветра все население сопредельных штатов и наиболее густонаселенных районов Канады, а также северных регионов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков — в общей сложности более 300 миллионов человек", — предупредил он.Ранее комиссия конгресса по стратегической доктрине США обнародовала план большой ядерной войны на два фронта — против России и Китая одновременно.В свою очередь, президент Владимир Путин отметил, что рекомендации конгресса США готовиться к одновременной войне с двумя ядерными державами нельзя назвать здоровыми мыслями. Как подчеркнул российский лидер, Москва желает мира, но если Запад хочет вооруженного конфликта с ней, то это станет уже "совсем другой войной", не похожей на специальную военную операцию.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, китай, принстонский университет
В мире, США, Россия, Китай, Принстонский университет
В США смоделировали последствия удара по шахтам с ядерным оружием
Ученый Филипп: удар по шахтам с ядерным оружием в США угрожает 300 миллионам