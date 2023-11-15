https://ria.ru/20231115/ubiystvo-1909556594.html
На Урале арестовали подростка по подозрению в убийстве девочки и ее матери
На Урале арестовали подростка по подозрению в убийстве девочки и ее матери - РИА Новости, 15.11.2023
На Урале арестовали подростка по подозрению в убийстве девочки и ее матери
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки и ее матери, передает корреспондент... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:15
2023-11-15T12:15
2023-11-15T12:15
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки и ее матери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее региональное управление СК России сообщило, что в ночь на вторник в одной из квартир на улице Билимбаевской в уральской столице были найдены тела 14-летней девочки и ее 62-летней матери с ножевыми ранениями. Возбуждено дело об убийстве двух лиц. В качестве подозреваемого был задержан 16-летний молодой человек. "Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 13 января 2024 года", - объявил судья. Как уточнили журналистам в СУСК, после убийства обвиняемый "похитил принадлежащее потерпевшим имущество, распорядившись им впоследствии по своему усмотрению". В настоящее время решается вопрос о проведении в отношении него судебной психолого-психиатрической экспертизы. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, последнее профилактическое мероприятие с задержанным проводилось сотрудниками уголовного розыска 3 ноября, за одиннадцать дней до совершенного убийства. Ранее молодой человек уже состоял на учете в службе по делам несовершеннолетних ОВД за прогулы занятий в школе и за причастность к грабежу в 2022 году. "Жертвой подростка стали не только его девушка, возможная будущая теща, а также любимый домашний питомец погибших - собака породы Шпиц по кличке "Булка", с которой он жестоко расправился в ванной комнате, чтобы не шумела. В ходе опроса с сыщиками юноша вел себя так хладнокровно, словно, речь шла не о лишении жизни двух человек и животного, а о чем-то повседневном. На вопрос полицейских: "Как ты теперь будешь жить со всем этим?" – он ответил, что, когда закрывает глаза, девушка и женщина стоят перед ним, как живые", - сообщил он.
https://ria.ru/20231114/devochka-1909396029.html
https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888569861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале арестовали подростка по подозрению в убийстве девочки и ее матери
Подростка, подозреваемого в убийстве девочки и ее матери, арестовали на 2 месяца
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки и ее матери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее региональное управление СК России сообщило, что в ночь на вторник в одной из квартир на улице Билимбаевской в уральской столице были найдены тела 14-летней девочки и ее 62-летней матери с ножевыми ранениями. Возбуждено дело об убийстве двух лиц. В качестве подозреваемого был задержан 16-летний молодой человек.
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"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 13 января 2024 года", - объявил судья.
Как уточнили журналистам в СУСК, после убийства обвиняемый "похитил принадлежащее потерпевшим имущество, распорядившись им впоследствии по своему усмотрению". В настоящее время решается вопрос о проведении в отношении него судебной психолого-психиатрической экспертизы.
По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, последнее профилактическое мероприятие с задержанным проводилось сотрудниками уголовного розыска 3 ноября, за одиннадцать дней до совершенного убийства. Ранее молодой человек уже состоял на учете в службе по делам несовершеннолетних ОВД за прогулы занятий в школе и за причастность к грабежу в 2022 году.
"Жертвой подростка стали не только его девушка, возможная будущая теща, а также любимый домашний питомец погибших - собака породы Шпиц по кличке "Булка", с которой он жестоко расправился в ванной комнате, чтобы не шумела. В ходе опроса с сыщиками юноша вел себя так хладнокровно, словно, речь шла не о лишении жизни двух человек и животного, а о чем-то повседневном. На вопрос полицейских: "Как ты теперь будешь жить со всем этим?" – он ответил, что, когда закрывает глаза, девушка и женщина стоят перед ним, как живые", - сообщил он.
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