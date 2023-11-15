https://ria.ru/20231115/tynda-1909518478.html

Губернатор Приамурья поручил завершить ремонт дорог Тынды до юбилея БАМа

Губернатор Приамурья поручил завершить ремонт дорог Тынды до юбилея БАМа - РИА Новости, 15.11.2023

Губернатор Приамурья поручил завершить ремонт дорог Тынды до юбилея БАМа

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил завершить ремонт городских дорог Тынды к юбилею БАМа до 1 июля, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T09:48

2023-11-15T09:48

2023-11-15T09:48

амурская область

тында

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил завершить ремонт городских дорог Тынды к юбилею БАМа до 1 июля, сообщает правительство региона. Подготовку северной столицы Приамурья к празднику обсудили в областном правительстве. В Тынде завершен ремонт центральной улицы, в планах привести в порядок еще десять участков городских дорог в мае-июне 2024 года. "Дорожные работы в следующем году необходимо тщательно спланировать, составить детальный график. Особенно серьезно нужно отнестись к ремонту в тех местах, где будут проходить праздничные мероприятия. Все работы должны быть завершены до 1 июля – к началу основного празднования юбилея БАМа", - рассказал Орлов. Как сообщил мэр Тынды Сергей Гуляев, 31 октября подписан акт приёмки выполненных работ на Красной Пресне. В следующем году с наступлением тепла подрядчику останется лишь провести озеленение улицы и нанести тактильную разметку на дороге для людей с ограниченными возможностями. Для городского автопарка Тынды уже закуплено 20 новых автобусов. Общественный транспорт оснащен тахографами, электронными маршрутными указателями, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, а также адаптирован для всех групп инвалидов. На следующей неделе автобусы доставят в Тынду. Весь транспорт будет брендирован в едином стиле. Продолжаются работы по ремонту фасадов многоквартирных домов и торговых объектов, расположенных вдоль Красной Пресни. В графике идут капремонты стадиона "БАМ", драмтеатра, благоустройство парка "Багульник", а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем. На площади 25-летия БАМа начались работы по установке памятника "Строители БАМа". Подрядчик установил ограждение и паспорт объекта. Ожидается поставка бетона, в этом году он будет залит под фундамент. В следующем году планируют произвести монтаж фигур и к юбилею торжественно открыть памятник. Ремонт стелы "БАМ-Тында" на выезде из Тынды завершен. Конструкция, возведенная в конце 70-х годов, полностью восстановлена.

тында

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тында, василий орлов (губернатор), амурская область