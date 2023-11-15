https://ria.ru/20231115/turoperatory-1909589912.html
Туроператорам не планируют продлевать освобождение от взносов в фонды
Туроператорам не планируют продлевать освобождение от взносов в фонды - РИА Новости, 15.11.2023
Туроператорам не планируют продлевать освобождение от взносов в фонды
Продлевать действующее освобождение выездных туроператоров от уплаты взносов в фонды – персональной ответственности и резервный – сейчас не требуется, заявили... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:56
2023-11-15T14:56
2023-11-15T14:56
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Продлевать действующее освобождение выездных туроператоров от уплаты взносов в фонды – персональной ответственности и резервный – сейчас не требуется, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Там также отметили, что эта льгота вводилась в период коронавирусных ограничений, чтобы поддержать отрасль. "Сейчас динамика отрасли активно растет: согласно данным Росстата, турпоток в России вырос за год на 16,5 процента, что коррелируется с динамикой туроператорских продаж", – добавили в Минэкономразвития. "Мы находимся в диалоге с АТОР. Совместно с депутатским корпусом приняли решение, что, учитывая восстановление туристического рынка, в том числе восстановление турпотока в такие страны, как Турция, Египет, Таиланд и другие, продление действующей меры по освобождению туроператоров от уплаты взносов в Фонды персональной ответственности и Резервный фонд не требуется. Ведь данные фонды направлены, в первую очередь, на защиту прав туристов", – говорится в сообщении. Как напомнили в министерстве, в этом году для туроператоров уже ввели ряд льгот. Так, для компаний, работающих в сфере внутреннего туризма, установлен нулевой НДС, а также продлена льготная ставка страхования ответственности туроператоров (внутренний и въездной туризм) до апреля 2025 года. Кроме того, с 1 сентября до 15 ноября продлена отсрочка ответственности за невнесение данных в систему "Электронная путевка". В марте прошлого года правительство РФ по инициативе упраздненного ныне Ростуризма освободило всех туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, от взносов в эти два фонда до 31 декабря 2023 года.Ранее в среду газета "Известия" написали, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Госдуму с просьбой продлить освобождение от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный фонд. В материале сказано, что взносы станут серьезным препятствием развития бизнеса и приведут к негативным последствиям – например, к изъятию из оборота туроператоров значительных средств, которые могли бы быть направлены на развитие.
https://ria.ru/20231115/putevka-1909544618.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f38266c18ee326e1d25f6b1d32c2305a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Туроператорам не планируют продлевать освобождение от взносов в фонды
МЭР: продлевать туроператорам освобождение от взносов в резервные фонды не нужно
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Продлевать действующее освобождение выездных туроператоров от уплаты взносов в фонды – персональной ответственности и резервный – сейчас не требуется, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
Там также отметили, что эта льгота вводилась в период коронавирусных ограничений, чтобы поддержать отрасль. "Сейчас динамика отрасли активно растет: согласно данным Росстата, турпоток в России вырос за год на 16,5 процента, что коррелируется с динамикой туроператорских продаж", – добавили в Минэкономразвития.
"Мы находимся в диалоге с АТОР. Совместно с депутатским корпусом приняли решение, что, учитывая восстановление туристического рынка, в том числе восстановление турпотока в такие страны, как Турция, Египет, Таиланд и другие, продление действующей меры по освобождению туроператоров от уплаты взносов в Фонды персональной ответственности и Резервный фонд не требуется. Ведь данные фонды направлены, в первую очередь, на защиту прав туристов", – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, в этом году для туроператоров уже ввели ряд льгот. Так, для компаний, работающих в сфере внутреннего туризма, установлен нулевой НДС, а также продлена льготная ставка страхования ответственности туроператоров (внутренний и въездной туризм) до апреля 2025 года. Кроме того, с 1 сентября до 15 ноября продлена отсрочка ответственности за невнесение данных в систему "Электронная путевка".
В марте прошлого года правительство РФ по инициативе упраздненного ныне Ростуризма освободило всех туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, от взносов в эти два фонда до 31 декабря 2023 года.
Ранее в среду газета "Известия" написали
, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Госдуму с просьбой продлить освобождение от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный фонд. В материале сказано, что взносы станут серьезным препятствием развития бизнеса и приведут к негативным последствиям – например, к изъятию из оборота туроператоров значительных средств, которые могли бы быть направлены на развитие.
Эксперты рассказали, готовы ли туроператоры к системе "Электронная путевка"