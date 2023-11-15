https://ria.ru/20231115/turoperatory-1909589912.html

Туроператорам не планируют продлевать освобождение от взносов в фонды

Туроператорам не планируют продлевать освобождение от взносов в фонды - РИА Новости, 15.11.2023

Туроператорам не планируют продлевать освобождение от взносов в фонды

Продлевать действующее освобождение выездных туроператоров от уплаты взносов в фонды – персональной ответственности и резервный – сейчас не требуется, заявили... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:56

2023-11-15T14:56

2023-11-15T14:56

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Продлевать действующее освобождение выездных туроператоров от уплаты взносов в фонды – персональной ответственности и резервный – сейчас не требуется, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Там также отметили, что эта льгота вводилась в период коронавирусных ограничений, чтобы поддержать отрасль. "Сейчас динамика отрасли активно растет: согласно данным Росстата, турпоток в России вырос за год на 16,5 процента, что коррелируется с динамикой туроператорских продаж", – добавили в Минэкономразвития. "Мы находимся в диалоге с АТОР. Совместно с депутатским корпусом приняли решение, что, учитывая восстановление туристического рынка, в том числе восстановление турпотока в такие страны, как Турция, Египет, Таиланд и другие, продление действующей меры по освобождению туроператоров от уплаты взносов в Фонды персональной ответственности и Резервный фонд не требуется. Ведь данные фонды направлены, в первую очередь, на защиту прав туристов", – говорится в сообщении. Как напомнили в министерстве, в этом году для туроператоров уже ввели ряд льгот. Так, для компаний, работающих в сфере внутреннего туризма, установлен нулевой НДС, а также продлена льготная ставка страхования ответственности туроператоров (внутренний и въездной туризм) до апреля 2025 года. Кроме того, с 1 сентября до 15 ноября продлена отсрочка ответственности за невнесение данных в систему "Электронная путевка". В марте прошлого года правительство РФ по инициативе упраздненного ныне Ростуризма освободило всех туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, от взносов в эти два фонда до 31 декабря 2023 года.Ранее в среду газета "Известия" написали, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Госдуму с просьбой продлить освобождение от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный фонд. В материале сказано, что взносы станут серьезным препятствием развития бизнеса и приведут к негативным последствиям – например, к изъятию из оборота туроператоров значительных средств, которые могли бы быть направлены на развитие.

https://ria.ru/20231115/putevka-1909544618.html

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новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)