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Гладков принял участие в открытии белгородского кадрового центра - РИА Новости, 15.11.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
20:50 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/tsentr-1909692279.html
Гладков принял участие в открытии белгородского кадрового центра
Гладков принял участие в открытии белгородского кадрового центра - РИА Новости, 15.11.2023
Гладков принял участие в открытии белгородского кадрового центра
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в торжественном открытии регионального кадрового центра "Работа в России", до конца года под... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T20:50
2023-11-15T20:50
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в торжественном открытии регионального кадрового центра "Работа в России", до конца года под новым брендом заработают современные кадровые службы во всех муниципальных образованиях области, сообщила пресс-служба правительства региона. По видеосвязи в открытии регионального Центра участвовала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Сообщается, что в 2023 году Белгородская область вошла в число первых 17 пилотных субъектов, участвующих в проекте комплексной модернизации сети центров занятости населения в рамках национального проекта "Демография". К концу этого года каждый из 22 кадровых центров во всех муниципалитетах региона пройдет модернизацию и откроет свои двери для граждан под новым брендом "Работа в России". "Сегодня мы открываем флагманский центр, до конца года под новым брендом распахнут свои двери современные комфортные кадровые службы во всех муниципальных образованиях области. Но мы не стали ждать торжественного открытия, многие процессы, которые мы считаем необходимыми, мы запустили заранее", - сказал на открытии Гладков, слова которого приводит пресс-служба. По словам Гладкова, важным решением стала организация точек присутствия кадровых центров на территории двух крупнейших производственных предприятий региона - ООО "Управляющая компания "Славянка" и ООО "Белэнергомаш – БЗЭМ". Глава региона поблагодарил правительство Российской Федерации за доверие и включение региона в пилотный перечень субъектов, где реализуется программа модернизации центров занятости Как отметили в правительстве области, несмотря на проведение капитального ремонта, кадровые центры продолжали работать и в 2023 году. Государственные услуги получили более 54 тысяч человек, из которых 50 тысяч успешно трудоустроились или открыли свое дело. Центры занятости после ремонтных работ приступают к работе в формате "одного окна". Для этого с МФЦ и фондом "Мой бизнес" заключены соответствующие соглашения. С начала 2023 года в службе занятости зарегистрировались 507 новых работодателей, всего со службой занятости сотрудничают более 10 тысяч работодателей. Уникальная региональная практика — оказание помощи подросткам во временном трудоустройстве. Ежегодно в Белгородской области трудоустройство несовершеннолетних остается востребованной услугой. Более 45 тысяч подростков в период каникул и в свободное от учебы время успешно трудоустраиваются и получают первый трудовой опыт. "Мы рассматриваем трудоустройство на время школьных каникул как раннюю мотивацию к выбору нужных для региона профессий", — отметил губернатор. Отмечается, что особое отношение в кадровых центрах к людям с ограниченными возможностями здоровья – для них предусмотрены расширенные входные группы, пандусы, а информационные блоки дублируются шрифтом Брайля. Также в обновленных центрах используются специализированные инфоматы и внедряются качественно новые подходы к работе. Благодаря индивидуальной работе было трудоустроено 419 граждан с ограниченными возможностями здоровья из 514 обратившихся, а 65 гражданам на рабочих местах были предоставлены специальные наставники для быстрой адаптации.
https://ria.ru/20231114/belgorod-1909466438.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков принял участие в открытии белгородского кадрового центра

Губернатор Гладков принял участие в открытии белгородского кадрового центра

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в торжественном открытии регионального кадрового центра "Работа в России", до конца года под новым брендом заработают современные кадровые службы во всех муниципальных образованиях области, сообщила пресс-служба правительства региона.
По видеосвязи в открытии регионального Центра участвовала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Сообщается, что в 2023 году Белгородская область вошла в число первых 17 пилотных субъектов, участвующих в проекте комплексной модернизации сети центров занятости населения в рамках национального проекта "Демография". К концу этого года каждый из 22 кадровых центров во всех муниципалитетах региона пройдет модернизацию и откроет свои двери для граждан под новым брендом "Работа в России".
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"Сегодня мы открываем флагманский центр, до конца года под новым брендом распахнут свои двери современные комфортные кадровые службы во всех муниципальных образованиях области. Но мы не стали ждать торжественного открытия, многие процессы, которые мы считаем необходимыми, мы запустили заранее", - сказал на открытии Гладков, слова которого приводит пресс-служба.
По словам Гладкова, важным решением стала организация точек присутствия кадровых центров на территории двух крупнейших производственных предприятий региона - ООО "Управляющая компания "Славянка" и ООО "Белэнергомаш – БЗЭМ". Глава региона поблагодарил правительство Российской Федерации за доверие и включение региона в пилотный перечень субъектов, где реализуется программа модернизации центров занятости
Как отметили в правительстве области, несмотря на проведение капитального ремонта, кадровые центры продолжали работать и в 2023 году. Государственные услуги получили более 54 тысяч человек, из которых 50 тысяч успешно трудоустроились или открыли свое дело. Центры занятости после ремонтных работ приступают к работе в формате "одного окна". Для этого с МФЦ и фондом "Мой бизнес" заключены соответствующие соглашения. С начала 2023 года в службе занятости зарегистрировались 507 новых работодателей, всего со службой занятости сотрудничают более 10 тысяч работодателей.
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Уникальная региональная практика — оказание помощи подросткам во временном трудоустройстве. Ежегодно в Белгородской области трудоустройство несовершеннолетних остается востребованной услугой. Более 45 тысяч подростков в период каникул и в свободное от учебы время успешно трудоустраиваются и получают первый трудовой опыт.
"Мы рассматриваем трудоустройство на время школьных каникул как раннюю мотивацию к выбору нужных для региона профессий", — отметил губернатор.
Отмечается, что особое отношение в кадровых центрах к людям с ограниченными возможностями здоровья – для них предусмотрены расширенные входные группы, пандусы, а информационные блоки дублируются шрифтом Брайля. Также в обновленных центрах используются специализированные инфоматы и внедряются качественно новые подходы к работе. Благодаря индивидуальной работе было трудоустроено 419 граждан с ограниченными возможностями здоровья из 514 обратившихся, а 65 гражданам на рабочих местах были предоставлены специальные наставники для быстрой адаптации.
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Белгородская областьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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