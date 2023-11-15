https://ria.ru/20231115/transport-1909632716.html
Путин обратился к участникам форума "Транспорт России"
Путин обратился к участникам форума "Транспорт России" - РИА Новости, 15.11.2023
Путин обратился к участникам форума "Транспорт России"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для развития российской транспортной отрасли необходимо использовать передовые отечественные технологии, внедрять... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:44
2023-11-15T16:44
2023-11-15T16:44
общество
владимир путин
игорь левитин
россия
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для развития российской транспортной отрасли необходимо использовать передовые отечественные технологии, внедрять строгие экологические стандарты и механизмы государственно-частного партнёрства. Обращение Путина к участникам Международного форума и выставки "Транспорт России" в Москве зачитал помощник президента РФ Игорь Левитин. "Конечно, необходимо широко использовать передовые отечественные технологии, внедрять строгие экологические стандарты, эффективные механизмы государственно-частного партнёрства, совершенствовать систему подготовки кадров и отраслевое образование", - подчеркнул Путин в обращении. Президент заявил, что транспортный комплекс играет системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах страны. Он выразил уверенность в том, что создана "надёжная база для решения задач по модернизации инфраструктуры, по формированию перспективных направлений пассажирских перевозок и международных грузовых логистических коридоров, обновлению общественного и других видов транспорта, по интеграции наших исторических регионов Донбасса и Новороссии в единый транспортный каркас страны". Миллионы работников транспортной отрасли, специалисты разных профессий "хорошо знают своё дело и трудятся с полной отдачей", отметил Путин в преддверии дня работника транспорта, который отмечается в России 20 ноября.
https://ria.ru/20231115/dorogi-1909621279.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, владимир путин, игорь левитин, россия
Общество, Владимир Путин, Игорь Левитин, Россия
Путин обратился к участникам форума "Транспорт России"
Путин призвал применять передовые технологии в транспортной отрасли
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для развития российской транспортной отрасли необходимо использовать передовые отечественные технологии, внедрять строгие экологические стандарты и механизмы государственно-частного партнёрства.
Обращение Путина к участникам Международного форума и выставки "Транспорт России" в Москве зачитал помощник президента РФ Игорь Левитин.
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"Конечно, необходимо широко использовать передовые отечественные технологии, внедрять строгие экологические стандарты, эффективные механизмы государственно-частного партнёрства, совершенствовать систему подготовки кадров и отраслевое образование", - подчеркнул Путин в обращении.
Президент заявил, что транспортный комплекс играет системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах страны.
Он выразил уверенность в том, что создана "надёжная база для решения задач по модернизации инфраструктуры, по формированию перспективных направлений пассажирских перевозок и международных грузовых логистических коридоров, обновлению общественного и других видов транспорта, по интеграции наших исторических регионов Донбасса и Новороссии в единый транспортный каркас страны".
Миллионы работников транспортной отрасли, специалисты разных профессий "хорошо знают своё дело и трудятся с полной отдачей", отметил Путин в преддверии дня работника транспорта, который отмечается в России 20 ноября.
Мишустин дал старт движению по новым участкам дорог в нескольких регионах