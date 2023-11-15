https://ria.ru/20231115/transport-1909632716.html

Путин обратился к участникам форума "Транспорт России"

Путин обратился к участникам форума "Транспорт России" - РИА Новости, 15.11.2023

Путин обратился к участникам форума "Транспорт России"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для развития российской транспортной отрасли необходимо использовать передовые отечественные технологии, внедрять... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:44

2023-11-15T16:44

2023-11-15T16:44

общество

владимир путин

игорь левитин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6b38a9da050082621a50fab2a36d9c.jpg

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для развития российской транспортной отрасли необходимо использовать передовые отечественные технологии, внедрять строгие экологические стандарты и механизмы государственно-частного партнёрства. Обращение Путина к участникам Международного форума и выставки "Транспорт России" в Москве зачитал помощник президента РФ Игорь Левитин. "Конечно, необходимо широко использовать передовые отечественные технологии, внедрять строгие экологические стандарты, эффективные механизмы государственно-частного партнёрства, совершенствовать систему подготовки кадров и отраслевое образование", - подчеркнул Путин в обращении. Президент заявил, что транспортный комплекс играет системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах страны. Он выразил уверенность в том, что создана "надёжная база для решения задач по модернизации инфраструктуры, по формированию перспективных направлений пассажирских перевозок и международных грузовых логистических коридоров, обновлению общественного и других видов транспорта, по интеграции наших исторических регионов Донбасса и Новороссии в единый транспортный каркас страны". Миллионы работников транспортной отрасли, специалисты разных профессий "хорошо знают своё дело и трудятся с полной отдачей", отметил Путин в преддверии дня работника транспорта, который отмечается в России 20 ноября.

https://ria.ru/20231115/dorogi-1909621279.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, игорь левитин, россия