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Мишустин заявил о динамичном развитии транспортной отрасли в России - РИА Новости, 15.11.2023
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16:17 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/transport-1909625962.html
Мишустин заявил о динамичном развитии транспортной отрасли в России
Мишустин заявил о динамичном развитии транспортной отрасли в России - РИА Новости, 15.11.2023
Мишустин заявил о динамичном развитии транспортной отрасли в России
Транспортная отрасль в РФ динамично движется вперед, несмотря на санкции, обеспечивает стабильные поставки за рубеж экспортной продукции, заявил премьер-министр РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:17
2023-11-15T16:17
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Транспортная отрасль в РФ динамично движется вперед, несмотря на санкции, обеспечивает стабильные поставки за рубеж экспортной продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Транспорт России". "Несмотря на санкционные вызовы, отрасль динамично движется вперед. Обеспечивая надежное снабжение промышленного сектора, бизнеса и граждан всеми необходимыми товарами и услугами. Как и стабильные поставки за рубеж экспортной продукции отечественных компаний", - сказал Мишустин. Он отметил, что в условиях формирования нового многополярного мира РФ удалось быстро перестроить внешнюю торговлю, развернуть грузовые потоки на Юг и Восток. "Важно завершить начатые системные преобразования", - заявил Мишустин, отметив, что для этого в течение ближайших лет на финансирование государственной программы развития транспортной системы в федеральном бюджете предусмотрено около 1,5 триллиона рублей ежегодно. Также премьер отметил важность поступательного наращивания провозной способности основных транспортно-логистических коридоров для укрепления торговых связей с партнерами по ЕАЭС, СНГ, странами Ближнего Востока, Африки, Азии. "Россия готова развивать двусторонние отношения со всеми, кто открыт к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству", - заметил Мишустин. Также он подчеркнул, что изменения в грузовой логистике носят кардинальный характер, особенно за последние два года. "Внешние ограничения и барьеры привели к тому, что мы, напротив, смогли выйти на очень хорошие темпы перевозок. Конечно, что очень важно, их не сбавлять", - заявил премьер.
https://ria.ru/20221115/transport-1831669412.html
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин заявил о динамичном развитии транспортной отрасли в России

Мишустин: транспортная отрасль динамично движется вперед, несмотря на санкции

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Транспортная отрасль в РФ динамично движется вперед, несмотря на санкции, обеспечивает стабильные поставки за рубеж экспортной продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Транспорт России".
"Несмотря на санкционные вызовы, отрасль динамично движется вперед. Обеспечивая надежное снабжение промышленного сектора, бизнеса и граждан всеми необходимыми товарами и услугами. Как и стабильные поставки за рубеж экспортной продукции отечественных компаний", - сказал Мишустин.
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Он отметил, что в условиях формирования нового многополярного мира РФ удалось быстро перестроить внешнюю торговлю, развернуть грузовые потоки на Юг и Восток. "Важно завершить начатые системные преобразования", - заявил Мишустин, отметив, что для этого в течение ближайших лет на финансирование государственной программы развития транспортной системы в федеральном бюджете предусмотрено около 1,5 триллиона рублей ежегодно.
Также премьер отметил важность поступательного наращивания провозной способности основных транспортно-логистических коридоров для укрепления торговых связей с партнерами по ЕАЭС, СНГ, странами Ближнего Востока, Африки, Азии.
"Россия готова развивать двусторонние отношения со всеми, кто открыт к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству", - заметил Мишустин.
Также он подчеркнул, что изменения в грузовой логистике носят кардинальный характер, особенно за последние два года. "Внешние ограничения и барьеры привели к тому, что мы, напротив, смогли выйти на очень хорошие темпы перевозок. Конечно, что очень важно, их не сбавлять", - заявил премьер.
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