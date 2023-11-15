https://ria.ru/20231115/transport-1909625962.html

Мишустин заявил о динамичном развитии транспортной отрасли в России

Мишустин заявил о динамичном развитии транспортной отрасли в России - РИА Новости, 15.11.2023

Мишустин заявил о динамичном развитии транспортной отрасли в России

Транспортная отрасль в РФ динамично движется вперед, несмотря на санкции, обеспечивает стабильные поставки за рубеж экспортной продукции, заявил премьер-министр РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:17

2023-11-15T16:17

2023-11-15T16:17

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Транспортная отрасль в РФ динамично движется вперед, несмотря на санкции, обеспечивает стабильные поставки за рубеж экспортной продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Транспорт России". "Несмотря на санкционные вызовы, отрасль динамично движется вперед. Обеспечивая надежное снабжение промышленного сектора, бизнеса и граждан всеми необходимыми товарами и услугами. Как и стабильные поставки за рубеж экспортной продукции отечественных компаний", - сказал Мишустин. Он отметил, что в условиях формирования нового многополярного мира РФ удалось быстро перестроить внешнюю торговлю, развернуть грузовые потоки на Юг и Восток. "Важно завершить начатые системные преобразования", - заявил Мишустин, отметив, что для этого в течение ближайших лет на финансирование государственной программы развития транспортной системы в федеральном бюджете предусмотрено около 1,5 триллиона рублей ежегодно. Также премьер отметил важность поступательного наращивания провозной способности основных транспортно-логистических коридоров для укрепления торговых связей с партнерами по ЕАЭС, СНГ, странами Ближнего Востока, Африки, Азии. "Россия готова развивать двусторонние отношения со всеми, кто открыт к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству", - заметил Мишустин. Также он подчеркнул, что изменения в грузовой логистике носят кардинальный характер, особенно за последние два года. "Внешние ограничения и барьеры привели к тому, что мы, напротив, смогли выйти на очень хорошие темпы перевозок. Конечно, что очень важно, их не сбавлять", - заявил премьер.

https://ria.ru/20221115/transport-1831669412.html

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россия, михаил мишустин, экономика