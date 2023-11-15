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Байден заявил, что Трамп будет мстить, если победит - РИА Новости, 15.11.2023
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17:57 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/tramp-1909653140.html
Байден заявил, что Трамп будет мстить, если победит
Байден заявил, что Трамп будет мстить, если победит - РИА Новости, 15.11.2023
Байден заявил, что Трамп будет мстить, если победит
Президент США Джо Байден предупредил спонсоров, что его предшественник Дональд Трамп будет "мстить" в случае победы на выборах. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:57
2023-11-15T17:57
в мире
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сан-франциско
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дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил спонсоров, что его предшественник Дональд Трамп будет "мстить" в случае победы на выборах. "Когда Трамп говорит о том, что будет делать, если вернется на пост президента, он обещает "месть и возмездие", его слова. Если же я выиграю выборы, я обещаю никого не оставить позади", - сказал Байден на мероприятии спонсоров в Сан-Франциско. Расшифровку встречи распространил Белый дом. По словам Байдена, Трамп видит в США слабеющую нацию, а действующий президент - лидирующую. "Возможно, Трамп видит злое мрачное и разделенное будущее Америки, но я этого не вижу", - сказал Байден. Трампу в последнее время было предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения. Трамп стал первым президентом, бывшим или действующим, с фотографией из тюремной картотеки: снимок сделали в рамках разбирательства по одному из дел в штате Джорджия.
https://ria.ru/20231115/tramp-1909494969.html
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в мире, сша, сан-франциско, америка, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Сан-Франциско, Америка, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден заявил, что Трамп будет мстить, если победит

Байден: Трамп будет мстить в случае победы на выборах в 2024 году

© AP Photo / Hiro KomaeЭкран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Hiro Komae
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил спонсоров, что его предшественник Дональд Трамп будет "мстить" в случае победы на выборах.
«
"Когда Трамп говорит о том, что будет делать, если вернется на пост президента, он обещает "месть и возмездие", его слова. Если же я выиграю выборы, я обещаю никого не оставить позади", - сказал Байден на мероприятии спонсоров в Сан-Франциско. Расшифровку встречи распространил Белый дом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Мичигане разрешили Трампу участвовать в выборах в штате, пишут СМИ
Вчера, 02:48
По словам Байдена, Трамп видит в США слабеющую нацию, а действующий президент - лидирующую. "Возможно, Трамп видит злое мрачное и разделенное будущее Америки, но я этого не вижу", - сказал Байден.
Трампу в последнее время было предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
Трамп стал первым президентом, бывшим или действующим, с фотографией из тюремной картотеки: снимок сделали в рамках разбирательства по одному из дел в штате Джорджия.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
СМИ: возвращение Трампа в Белый дом поставит под вопрос лидерство США
13 ноября, 18:45
 
В миреСШАСан-ФранцискоАмерикаДональд ТрампДжо Байден
 
 
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