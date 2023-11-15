https://ria.ru/20231115/tramp-1909653140.html

Байден заявил, что Трамп будет мстить, если победит

Байден заявил, что Трамп будет мстить, если победит - РИА Новости, 15.11.2023

Байден заявил, что Трамп будет мстить, если победит

Президент США Джо Байден предупредил спонсоров, что его предшественник Дональд Трамп будет "мстить" в случае победы на выборах. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:57

2023-11-15T17:57

2023-11-15T17:57

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил спонсоров, что его предшественник Дональд Трамп будет "мстить" в случае победы на выборах. "Когда Трамп говорит о том, что будет делать, если вернется на пост президента, он обещает "месть и возмездие", его слова. Если же я выиграю выборы, я обещаю никого не оставить позади", - сказал Байден на мероприятии спонсоров в Сан-Франциско. Расшифровку встречи распространил Белый дом. По словам Байдена, Трамп видит в США слабеющую нацию, а действующий президент - лидирующую. "Возможно, Трамп видит злое мрачное и разделенное будущее Америки, но я этого не вижу", - сказал Байден. Трампу в последнее время было предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения. Трамп стал первым президентом, бывшим или действующим, с фотографией из тюремной картотеки: снимок сделали в рамках разбирательства по одному из дел в штате Джорджия.

https://ria.ru/20231115/tramp-1909494969.html

https://ria.ru/20231113/trump-1909218990.html

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в мире, сша, сан-франциско, америка, дональд трамп, джо байден