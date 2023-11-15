https://ria.ru/20231115/tramp-1909494969.html

В Мичигане разрешили Трампу участвовать в выборах в штате, пишут СМИ

В Мичигане разрешили Трампу участвовать в выборах в штате, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2023

В Мичигане разрешили Трампу участвовать в выборах в штате, пишут СМИ

Суд в Мичигане заблокировал попытку исключить экс-президента США Дональда Трампа из бюллетеней на первичные выборы в штате, сообщает Associated Press. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T02:48

2023-11-15T02:48

2023-11-15T02:48

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Суд в Мичигане заблокировал попытку исключить экс-президента США Дональда Трампа из бюллетеней на первичные выборы в штате, сообщает Associated Press. Ранее аналогичное решение было вынесено судом в Миннесоте. Тогда Трампа пытались исключить из бюллетеней на первичных выборах в штате из-за его действий в ходе штурма Капитолия в январе 2021 года. Тогда заявители руководствовались третьей статьей 14-й поправки Конституции США, которая запрещает бывшим чиновникам, участвовавшим в "мятеже или восстании против государства", избираться на государственные посты без одобрения обеих палат конгресса. По аналогии с Миннесотой, в Мичигане Трампа пытались исключить из бюллетеней через ту же самую 14-ю поправку. "Судья штата Мичиган постановил, что бывший президент Дональд Трамп останется в первичных избирательных бюллетенях штата", - пишет СМИ. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа.

https://ria.ru/20231113/trump-1909218990.html

https://ria.ru/20231109/karlson-1908294656.html

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в мире, сша, мичиган, дональд трамп, джо байден