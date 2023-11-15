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В Мичигане разрешили Трампу участвовать в выборах в штате, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2023
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02:48 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/tramp-1909494969.html
В Мичигане разрешили Трампу участвовать в выборах в штате, пишут СМИ
В Мичигане разрешили Трампу участвовать в выборах в штате, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2023
В Мичигане разрешили Трампу участвовать в выборах в штате, пишут СМИ
Суд в Мичигане заблокировал попытку исключить экс-президента США Дональда Трампа из бюллетеней на первичные выборы в штате, сообщает Associated Press. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T02:48
2023-11-15T02:48
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Суд в Мичигане заблокировал попытку исключить экс-президента США Дональда Трампа из бюллетеней на первичные выборы в штате, сообщает Associated Press. Ранее аналогичное решение было вынесено судом в Миннесоте. Тогда Трампа пытались исключить из бюллетеней на первичных выборах в штате из-за его действий в ходе штурма Капитолия в январе 2021 года. Тогда заявители руководствовались третьей статьей 14-й поправки Конституции США, которая запрещает бывшим чиновникам, участвовавшим в "мятеже или восстании против государства", избираться на государственные посты без одобрения обеих палат конгресса. По аналогии с Миннесотой, в Мичигане Трампа пытались исключить из бюллетеней через ту же самую 14-ю поправку. "Судья штата Мичиган постановил, что бывший президент Дональд Трамп останется в первичных избирательных бюллетенях штата", - пишет СМИ. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа.
https://ria.ru/20231113/trump-1909218990.html
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в мире, сша, мичиган, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Мичиган, Дональд Трамп, Джо Байден
В Мичигане разрешили Трампу участвовать в выборах в штате, пишут СМИ

AP: суд в Мичигане разрешил Трампу участвовать в выборах в штате

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Суд в Мичигане заблокировал попытку исключить экс-президента США Дональда Трампа из бюллетеней на первичные выборы в штате, сообщает Associated Press.
Ранее аналогичное решение было вынесено судом в Миннесоте. Тогда Трампа пытались исключить из бюллетеней на первичных выборах в штате из-за его действий в ходе штурма Капитолия в январе 2021 года. Тогда заявители руководствовались третьей статьей 14-й поправки Конституции США, которая запрещает бывшим чиновникам, участвовавшим в "мятеже или восстании против государства", избираться на государственные посты без одобрения обеих палат конгресса.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
СМИ: возвращение Трампа в Белый дом поставит под вопрос лидерство США
13 ноября, 18:45
По аналогии с Миннесотой, в Мичигане Трампа пытались исключить из бюллетеней через ту же самую 14-ю поправку.
"Судья штата Мичиган постановил, что бывший президент Дональд Трамп останется в первичных избирательных бюллетенях штата", - пишет СМИ.
Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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9 ноября, 02:00
 
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