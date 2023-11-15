https://ria.ru/20231115/torgovlya-1909500708.html

"Это катастрофа". На Украине забили тревогу из-за "удара" Польши

"Это катастрофа". На Украине забили тревогу из-за "удара" Польши - РИА Новости, 15.11.2023

"Это катастрофа". На Украине забили тревогу из-за "удара" Польши

Экономика Украины несет большой урон из-за забастовки польских перевозчиков на границе, контрагенты за рубежом уже отказываются от услуг украинских компаний,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T05:32

2023-11-15T05:32

2023-11-15T09:51

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Экономика Украины несет большой урон из-за забастовки польских перевозчиков на границе, контрагенты за рубежом уже отказываются от услуг украинских компаний, пишет "Страна.ua"."Это катастрофа. Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе", — заявил журналистам глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин.Балин добавил, что сейчас украинские дальнобойщики вынуждены въезжать в Европу по более длительным маршрутам через Румынию и Венгрию. По данным перевозчика, это спровоцировало рост очередей и на других границах, помимо польской. Он отметил, что через Польшу идет до 50 процентов украинского товаропотока и предупредил об огромных убытках для экономики.Глава ассоциации международных экспедиторов и владелец одной из украинских транспортных компании Виктор Берестенко предупредил издание, что из-за очередей границы Украины могут стать "невыездными" повсеместно. По его подсчетам, средний рейс большегруза подорожает на 300 — 500 евро. При этом зарубежные контрагенты уже пытаются заместить украинскую продукцию за счет других стран, включая Польшу, сообщил порталу глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник. Руководитель отдела логистики украинской компании Modern-Expo Василий Маркевич добавил, что уже получает "гневные письма" из Великобритании и ОАЭ."Кроме того, ноябрь-декабрь — это время заключения договоров на следующий год. И уже сегодня европейские компании задаются вопросом, стоит ли продлевать контракт, если к уже существующим рискам военного времени в Украине добавляется еще и логистический", — резюмировали журналисты.Ранее радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В госпогранслужбе Украины отметили, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки перевозчиков из соседней страны.

https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909403324.html

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в мире, украина, польша, европа, страна.ua