https://ria.ru/20231115/telo-1909609835.html

ГУМВД Москвы опровергло данные о трупе, подкинутом полицией в другой район

ГУМВД Москвы опровергло данные о трупе, подкинутом полицией в другой район - РИА Новости, 15.11.2023

ГУМВД Москвы опровергло данные о трупе, подкинутом полицией в другой район

ГУМВД Москвы опровергло утверждения о том, что полицейские из Алтуфьево якобы подбросили труп в соседний район: по данным главка, на момент встречи с полицией... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:19

2023-11-15T15:19

2023-11-15T15:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ГУМВД Москвы опровергло утверждения о том, что полицейские из Алтуфьево якобы подбросили труп в соседний район: по данным главка, на момент встречи с полицией мужчина был жив, и его только подвезли по указанному адресу. Телеграм-канал Shot писал, что полицейские из района Алтуфьево якобы "перевезли труп мужчины в соседний район, чтобы не разбираться в деле о его гибели". До глухого места, утверждает телеграм-канал, блюстители закона довезли "груз" на служебном авто. Впоследствии мертвеца нашли их коллеги из Бибирево. Как рассказали РИА Новости в ГУМВД, 11 ноября около 22.50 в полицию действительно поступило сообщение о человеке "в беспомощном состоянии" на улице Бибиревская. На месте полицейские обнаружили пьяного мужчину, которого на тот момент осматривали медики. Госпитализировать мужчину скорая помощь не стала, отметили в главке. "По завершении медосмотра гражданин обратился к сотрудникам полиции с просьбой отвезти до места, где его должен был встретить его знакомый. Полицейские оказали содействие гражданину и довезли до указанного места на территории ГСК в Юрловском проезде, где высадили", - рассказали в пресс-службе. Спустя двое суток, 13 ноября, на территории ГСК этого мужчину нашли мертвым, заявляет главк. "Предварительная причина смерти – переохлаждение", - отмечается в релизе. В ведомстве добавили, что сотрудники службы собственной безопасности сейчас проверяют, насколько правомерно поступили полицейские из Алтуфьево.

https://ria.ru/20231108/telo-1908121063.html

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происшествия, москва