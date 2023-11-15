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Секретарь СНБО Украины потребовал запретить анонимные Telegram-каналы - РИА Новости, 15.11.2023
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14:56 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/telegram-1909603011.html
Секретарь СНБО Украины потребовал запретить анонимные Telegram-каналы
Секретарь СНБО Украины потребовал запретить анонимные Telegram-каналы - РИА Новости, 15.11.2023
Секретарь СНБО Украины потребовал запретить анонимные Telegram-каналы
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о необходимости запретить на территории страны деятельность анонимных... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:56
2023-11-15T14:56
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алексей данилов
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о необходимости запретить на территории страны деятельность анонимных Telegram-каналов, которые могут нести угрозу государству. "Главная опасность, из которой вытекает и базовое требование к Telegram-каналам, это деанонимизация их деятельности. Ответственные за распространение информации, охватывающей и влияющей на миллионную аудиторию, должны быть известны. Какие последствия распространения "неназванными авторами", например, фотографий результатов работы ПВО, передвижения сил обороны, дислокаций военных подразделений – мы все видели и знаем", - написал Данилов в социальной сети Facebook*.По его словам, анонимные Telegram-каналы могут распространять недостоверную информацию с целью дестабилизировать украинское общество. Чтобы этого избежать, утверждает Данилов, в качестве профилактики необходимо "постоянно работать над выявлением и разоблачением таких мессенджеров, которые дезинформируют аудиторию". Ранее Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. Он отмечал, что мессенджер используется не журналистами, а "агентами влияния, продвигающими соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, россия, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире
Украина, Россия, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
Секретарь СНБО Украины потребовал запретить анонимные Telegram-каналы

Секретарь СНБО Украины потребовал запретить анонимные Telegram-каналы в стране

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о необходимости запретить на территории страны деятельность анонимных Telegram-каналов, которые могут нести угрозу государству.
«
"Главная опасность, из которой вытекает и базовое требование к Telegram-каналам, это деанонимизация их деятельности. Ответственные за распространение информации, охватывающей и влияющей на миллионную аудиторию, должны быть известны. Какие последствия распространения "неназванными авторами", например, фотографий результатов работы ПВО, передвижения сил обороны, дислокаций военных подразделений – мы все видели и знаем", - написал Данилов в социальной сети Facebook*.
По его словам, анонимные Telegram-каналы могут распространять недостоверную информацию с целью дестабилизировать украинское общество. Чтобы этого избежать, утверждает Данилов, в качестве профилактики необходимо "постоянно работать над выявлением и разоблачением таких мессенджеров, которые дезинформируют аудиторию".
Ранее Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. Он отмечал, что мессенджер используется не журналистами, а "агентами влияния, продвигающими соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц".
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