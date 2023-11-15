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Комитет ГД одобрил проект об ограничении использования телефонов в школах - РИА Новости, 15.11.2023
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18:53 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/telefony-1909671411.html
Комитет ГД одобрил проект об ограничении использования телефонов в школах
Комитет ГД одобрил проект об ограничении использования телефонов в школах - РИА Новости, 15.11.2023
Комитет ГД одобрил проект об ограничении использования телефонов в школах
Комитет Госдумы по просвещению одобрил к первому чтению законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:53
2023-11-15T18:53
образование - общество
госдума рф
ольга казакова
сергей кравцов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению одобрил к первому чтению законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций в октябре. "Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях", - следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы. В пояснительной записке также говорится, что новации позволят устранить "имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия". Кроме того, как пишут авторы законопроекта, изменения усиливают "главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания". Ранее председатель комитета Ольга Казакова пояснила, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
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образование - общество, госдума рф, ольга казакова, сергей кравцов
Образование - Общество, Госдума РФ, Ольга Казакова, Сергей Кравцов
Комитет ГД одобрил проект об ограничении использования телефонов в школах

Комитет Госдумы одобрил проект об ограничении использования телефонов в школах

© РИА Новости / Рамиль СитдиковШкольницы с мобильными телефонами
Школьницы с мобильными телефонами - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Школьницы с мобильными телефонами. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению одобрил к первому чтению законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.
Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций в октябре.
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"Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях", - следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы.
В пояснительной записке также говорится, что новации позволят устранить "имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия". Кроме того, как пишут авторы законопроекта, изменения усиливают "главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания".
Ранее председатель комитета Ольга Казакова пояснила, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
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Проголосовали:19305
31 августа 2022, 14:35
 
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