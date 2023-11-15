Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани закупят дополнительную спецтехнику для устранения аварий - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область
Астраханская область
 
17:48 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/tekhnika-1909648848.html
В Астрахани закупят дополнительную спецтехнику для устранения аварий
В Астрахани закупят дополнительную спецтехнику для устранения аварий - РИА Новости, 15.11.2023
В Астрахани закупят дополнительную спецтехнику для устранения аварий
Дополнительную спецтехнику приобретут в Астрахани для устранения коммунальных аварий, сообщает администрация губернатора Астраханской области по итогам... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:48
2023-11-15T17:48
астраханская область
игорь бабушкин
астрахань
астраханская область
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859484064_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_503be46c28b34bf6a4fccb78bc81ee6d.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Дополнительную спецтехнику приобретут в Астрахани для устранения коммунальных аварий, сообщает администрация губернатора Астраханской области по итогам совещания по вопросам модернизации городской канализации. По данным губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, 90% аварий на сетях связаны с непригодностью труб и их засорами. На контроле региональной прокуратуры находятся жалобы на прорывы по 43 адресам. По сравнению с 2022 годом количество жалоб по разрыву труб и проливы канализации превысило почти в два раза. Глава Астрахани Олег Полумордвинов пояснил, что канализационные разливы произошли из-за "провалов" сливных труб на некоторых участках. Сложности возникают также из-за нехватки спецтехники, сотрудников и роста задолженности по оплате услуг водоснабжения. Кроме того, на выпусках из домов отсутствуют обратные клапаны, из-за чего происходит затопление подвалов и улиц. Часть аварий устраняют за счет инфраструктурного и казначейских кредитов, часть - благодаря федеральному бюджету, часть - ремонтирует "Астраводоканал". Глава региона поручил заместителю председателя правительства Астраханской области Михаилу Богомолову совместно с администрацией города провести работу с УК для обеспечения нормативного состояния внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения. Также губернатор отметил, что необходимо проанализировать состояние городских сетей и разработать проектную документацию для устранения аварийных ситуаций. "Нужно организовать работу таким образом, чтобы коммунальные службы оперативно реагировали на поступающие обращения от граждан. Из областного бюджета городу выделим 150 миллионов рублей на приобретение спецтехники, в том числи и для устранения засоров", - приводятся в сообщении слова Бабушкина. Он добавил, что в рамках комплексных мероприятий будут задействованы также жилинспекция и управляющие компании. Председатель областного правительства Олег Князев, как куратор областного центра, будет лично контролировать ситуацию, резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905088386.html
https://ria.ru/20231020/dokhody-1903998789.html
астрахань
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859484064_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_cce79b3d06c8ff208df26362db69e182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь бабушкин, астрахань, астраханская область, жкх
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Астрахань, Астраханская область, ЖКХ
В Астрахани закупят дополнительную спецтехнику для устранения аварий

В Астрахани закупят дополнительную технику для устранения коммунальных аварий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОсмотр коллекторного комплекса
Осмотр коллекторного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Осмотр коллекторного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Дополнительную спецтехнику приобретут в Астрахани для устранения коммунальных аварий, сообщает администрация губернатора Астраханской области по итогам совещания по вопросам модернизации городской канализации.
По данным губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, 90% аварий на сетях связаны с непригодностью труб и их засорами. На контроле региональной прокуратуры находятся жалобы на прорывы по 43 адресам. По сравнению с 2022 годом количество жалоб по разрыву труб и проливы канализации превысило почти в два раза.
Вид на Астрахань - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В Астраханской области создадут центр помощи военным
25 октября, 10:11
Глава Астрахани Олег Полумордвинов пояснил, что канализационные разливы произошли из-за "провалов" сливных труб на некоторых участках. Сложности возникают также из-за нехватки спецтехники, сотрудников и роста задолженности по оплате услуг водоснабжения.
Кроме того, на выпусках из домов отсутствуют обратные клапаны, из-за чего происходит затопление подвалов и улиц. Часть аварий устраняют за счет инфраструктурного и казначейских кредитов, часть - благодаря федеральному бюджету, часть - ремонтирует "Астраводоканал".
Глава региона поручил заместителю председателя правительства Астраханской области Михаилу Богомолову совместно с администрацией города провести работу с УК для обеспечения нормативного состояния внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения. Также губернатор отметил, что необходимо проанализировать состояние городских сетей и разработать проектную документацию для устранения аварийных ситуаций.
"Нужно организовать работу таким образом, чтобы коммунальные службы оперативно реагировали на поступающие обращения от граждан. Из областного бюджета городу выделим 150 миллионов рублей на приобретение спецтехники, в том числи и для устранения засоров", - приводятся в сообщении слова Бабушкина.
Он добавил, что в рамках комплексных мероприятий будут задействованы также жилинспекция и управляющие компании. Председатель областного правительства Олег Князев, как куратор областного центра, будет лично контролировать ситуацию, резюмировал губернатор.
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5%
20 октября, 09:29
 
Астраханская областьИгорь БабушкинАстраханьАстраханская областьЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала