https://ria.ru/20231115/tekhnika-1909648848.html

В Астрахани закупят дополнительную спецтехнику для устранения аварий

В Астрахани закупят дополнительную спецтехнику для устранения аварий - РИА Новости, 15.11.2023

В Астрахани закупят дополнительную спецтехнику для устранения аварий

Дополнительную спецтехнику приобретут в Астрахани для устранения коммунальных аварий, сообщает администрация губернатора Астраханской области по итогам... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:48

2023-11-15T17:48

2023-11-15T17:48

астраханская область

игорь бабушкин

астрахань

астраханская область

жкх

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Дополнительную спецтехнику приобретут в Астрахани для устранения коммунальных аварий, сообщает администрация губернатора Астраханской области по итогам совещания по вопросам модернизации городской канализации. По данным губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, 90% аварий на сетях связаны с непригодностью труб и их засорами. На контроле региональной прокуратуры находятся жалобы на прорывы по 43 адресам. По сравнению с 2022 годом количество жалоб по разрыву труб и проливы канализации превысило почти в два раза. Глава Астрахани Олег Полумордвинов пояснил, что канализационные разливы произошли из-за "провалов" сливных труб на некоторых участках. Сложности возникают также из-за нехватки спецтехники, сотрудников и роста задолженности по оплате услуг водоснабжения. Кроме того, на выпусках из домов отсутствуют обратные клапаны, из-за чего происходит затопление подвалов и улиц. Часть аварий устраняют за счет инфраструктурного и казначейских кредитов, часть - благодаря федеральному бюджету, часть - ремонтирует "Астраводоканал". Глава региона поручил заместителю председателя правительства Астраханской области Михаилу Богомолову совместно с администрацией города провести работу с УК для обеспечения нормативного состояния внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения. Также губернатор отметил, что необходимо проанализировать состояние городских сетей и разработать проектную документацию для устранения аварийных ситуаций. "Нужно организовать работу таким образом, чтобы коммунальные службы оперативно реагировали на поступающие обращения от граждан. Из областного бюджета городу выделим 150 миллионов рублей на приобретение спецтехники, в том числи и для устранения засоров", - приводятся в сообщении слова Бабушкина. Он добавил, что в рамках комплексных мероприятий будут задействованы также жилинспекция и управляющие компании. Председатель областного правительства Олег Князев, как куратор областного центра, будет лично контролировать ситуацию, резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20231025/pomosch-1905088386.html

https://ria.ru/20231020/dokhody-1903998789.html

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игорь бабушкин, астрахань, астраханская область, жкх