https://ria.ru/20231115/teatr-1909707122.html

Большой театр не стал комментировать информацию об объединении с Мариинским

Большой театр не стал комментировать информацию об объединении с Мариинским - РИА Новости, 15.11.2023

Большой театр не стал комментировать информацию об объединении с Мариинским

Большой театр не комментирует информацию газеты "Известия" о грядущем объединении Большого и Мариинского театров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T22:54

2023-11-15T22:54

2023-11-15T22:59

культура

большой театр

мариинский театр

россия

валерий гергиев

владимир путин

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большой театр не комментирует информацию газеты "Известия" о грядущем объединении Большого и Мариинского театров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. "За комментарием предлагаем обратиться к учредителю. Мы не комментируем", - сообщили в пресс-службе. Ранее "Известия" со ссылкой на свои источники сообщили, что дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев будет совмещать руководство Большим театром с работой в Мариинским театре. Это решение, вероятно, объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить с 16 по 18 ноября, пишет издание. В прошлом году президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года, Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее создания четырех крупных культурных центров.

https://ria.ru/20231114/teatr-1909344528.html

https://realty.ria.ru/20230914/obschezhitie-1896301091.html

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большой театр, мариинский театр, россия, валерий гергиев, владимир путин