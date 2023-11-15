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Большой театр не стал комментировать информацию об объединении с Мариинским - РИА Новости, 15.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:54 15.11.2023 (обновлено: 22:59 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/teatr-1909707122.html
Большой театр не стал комментировать информацию об объединении с Мариинским
Большой театр не стал комментировать информацию об объединении с Мариинским - РИА Новости, 15.11.2023
Большой театр не стал комментировать информацию об объединении с Мариинским
Большой театр не комментирует информацию газеты "Известия" о грядущем объединении Большого и Мариинского театров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:54
2023-11-15T22:59
культура
большой театр
мариинский театр
россия
валерий гергиев
владимир путин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большой театр не комментирует информацию газеты "Известия" о грядущем объединении Большого и Мариинского театров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. "За комментарием предлагаем обратиться к учредителю. Мы не комментируем", - сообщили в пресс-службе. Ранее "Известия" со ссылкой на свои источники сообщили, что дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев будет совмещать руководство Большим театром с работой в Мариинским театре. Это решение, вероятно, объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить с 16 по 18 ноября, пишет издание. В прошлом году президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года, Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее создания четырех крупных культурных центров.
https://ria.ru/20231114/teatr-1909344528.html
https://realty.ria.ru/20230914/obschezhitie-1896301091.html
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большой театр, мариинский театр, россия, валерий гергиев, владимир путин
Культура, Большой театр, Мариинский театр, Россия, Валерий Гергиев, Владимир Путин
Большой театр не стал комментировать информацию об объединении с Мариинским

Большой театр не стал комментировать информацию об объединении с Мариинским

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБольшой театр
Большой театр - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Большой театр. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большой театр не комментирует информацию газеты "Известия" о грядущем объединении Большого и Мариинского театров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
"За комментарием предлагаем обратиться к учредителю. Мы не комментируем", - сообщили в пресс-службе.
Здание Большого театра - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Большом театре рассказали, как борются с перекупщиками билетов
14 ноября, 13:05
Ранее "Известия" со ссылкой на свои источники сообщили, что дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев будет совмещать руководство Большим театром с работой в Мариинским театре. Это решение, вероятно, объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить с 16 по 18 ноября, пишет издание.
В прошлом году президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки.
Через год, 2 мая текущего года, Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее создания четырех крупных культурных центров.
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КультураБольшой театрМариинский театрРоссияВалерий ГергиевВладимир Путин
 
 
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