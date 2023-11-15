https://ria.ru/20231115/teatr-1909707122.html
Большой театр не стал комментировать информацию об объединении с Мариинским
Большой театр не стал комментировать информацию об объединении с Мариинским - РИА Новости, 15.11.2023
Большой театр не стал комментировать информацию об объединении с Мариинским
Большой театр не комментирует информацию газеты "Известия" о грядущем объединении Большого и Мариинского театров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:54
2023-11-15T22:54
2023-11-15T22:59
культура
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мариинский театр
россия
валерий гергиев
владимир путин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большой театр не комментирует информацию газеты "Известия" о грядущем объединении Большого и Мариинского театров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. "За комментарием предлагаем обратиться к учредителю. Мы не комментируем", - сообщили в пресс-службе. Ранее "Известия" со ссылкой на свои источники сообщили, что дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев будет совмещать руководство Большим театром с работой в Мариинским театре. Это решение, вероятно, объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить с 16 по 18 ноября, пишет издание. В прошлом году президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года, Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее создания четырех крупных культурных центров.
https://ria.ru/20231114/teatr-1909344528.html
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большой театр, мариинский театр, россия, валерий гергиев, владимир путин
Культура, Большой театр, Мариинский театр, Россия, Валерий Гергиев, Владимир Путин
Большой театр не стал комментировать информацию об объединении с Мариинским
Большой театр не стал комментировать информацию об объединении с Мариинским
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большой театр не комментирует информацию газеты "Известия" о грядущем объединении Большого и Мариинского театров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
"За комментарием предлагаем обратиться к учредителю. Мы не комментируем", - сообщили в пресс-службе.
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Ранее "Известия" со ссылкой на свои источники сообщили, что дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев
будет совмещать руководство Большим театром с работой в Мариинским театре. Это решение, вероятно, объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить с 16 по 18 ноября, пишет издание.
В прошлом году президент России Владимир Путин
на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки.
Через год, 2 мая текущего года, Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее создания четырех крупных культурных центров.
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