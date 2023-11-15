https://ria.ru/20231115/tara-1909536328.html

Московский производитель упаковки из картона начал выпуск экологичной тары

Московский производитель упаковки из картона начал выпуск экологичной тары - РИА Новости, 15.11.2023

Московский производитель упаковки из картона начал выпуск экологичной тары

Компания из Москвы по производству упаковки из картона запустила новую линию выпуска экологичной тары Tetra Top (Тэтра Топ), заявил министр правительства... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:13

2023-11-15T11:13

2023-11-15T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Компания из Москвы по производству упаковки из картона запустила новую линию выпуска экологичной тары Tetra Top (Тэтра Топ), заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Данную экологичную упаковку изготавливают с помощью натуральных материалов. В связи с чем ее легко утилизировать. Также благодаря специальным слоям и технологиям производства эта упаковка существенно увеличивает срок годности продукции, ведь они дают защиту от солнца, воздуха и прочих внешних воздействий, говорится в сообщении.Овчинский отметил, что в Москве трудятся более 70 компаний по производству бумаги и бумажных изделий. Они занимаются выпуском, в том числе и одноразовой картонной упаковки. Предприятия регулярно работают над расширением своего ассортимента, выходят на новые рынки сбыта и занимаются увеличением объемов производства своей продукции."Так, компания "Ламбумиз" начала выпуск нового вида упаковки Tetra Top, которую ранее завозили из-за рубежа. Производственная линия уже работает. Ежемесячно на ней смогут выпускать до 20 млн единиц упаковки", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что компания приобрела автоматический рулонный высекательный пресс. Который производит заготовки ламкартона и машины, предназначенные для изготовки ланчбоксов и стаканов формата wok (вок) в 2020 году.На производстве был запущен еще один цех в августе 2022 года. Там происходит переработка отходов картонной и полимерной тары, которую потом направляют партнерам для реализации. Благодаря мощностям цеха можно каждый месяц осуществлять переработку 150 тонн ламинированного картона, пояснили в пресс-службе.Гендиректор предприятия Александр Абалаков отметил, что в будущем из получаемой целлюлозы компания планирует запуск собственного производства и лотков для яиц. Также вторичный полиэтилен послужит материалом для выпуска гранул, которые добавляют в покрытие асфальта."Еще в 2024 году мы планируем получить субсидию для компенсации расходов, связанных с научно-исследовательской деятельность по выпуску новой продукции", – приводятся в сообщении слова Абалакова.В пресс-службе отметили, что компания работает с 1972 года. Постоянная модернизация позволяет производственным мощностям осуществлять переработку около тысячи тонн картона ежемесячно. Предприятие первым в России осуществила выпуск картонных коробок Gable Top и заняла лидирующую позицию в области поставки упаковки в крупнейшие компании РФ.В Москве активными темпами развивается производство. В городе работают уже порядка 4000 промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч сотрудников. Каждый год здесь открываются новые предприятия различного масштаба – до 40-50 средних и крупных и порядка 100 малых.На городских предприятиях изготавливают широкий ассортимент товаров – это обувь, одежда, косметика, предметы мебели и декора, медицинские препараты и оборудование, сложная техника и перечень другой продукции.В Москве созданы необходимые условия, которые позволяют крупным, малым и средним предприятиям комфортно развиваться. На сегодняшний день компании могут использовать свыше 20 мер, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также был разработан ряд актикризисных инструментов.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский