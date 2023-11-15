https://ria.ru/20231115/svo-1909628049.html

В Подмосковье создадут элитный полк для отправки в зону СВО

В Подмосковье создадут элитный полк для отправки в зону СВО - РИА Новости, 15.11.2023

В Подмосковье создадут элитный полк для отправки в зону СВО

Элитное подразделение из более чем 2 тысяч добровольцев формируют в Подмосковье для отправки в зону СВО, каждый его участник получит выплату в 1 миллион рублей, РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:24

2023-11-15T16:24

2023-11-15T17:14

специальная военная операция на украине

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909632470_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6284f1c851bb2c950721c0d38719fec4.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Элитное подразделение из более чем 2 тысяч добровольцев формируют в Подмосковье для отправки в зону СВО, каждый его участник получит выплату в 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Каждый доброволец полка Московской области получит выплату в 1 миллион рублей. Это элитное подразделение, которое создается для выполнения боевых задач. Набор в полк Московской области начался в конце октября. В его состав войдут свыше 2 тысяч офицеров, прапорщиков, рядовых. В том числе прошедших горячие точки", - отметили в пресс-службе. Также бойцы полка могут рассчитывать на дополнительные льготы: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места. Сейчас добровольцы полка проходят в Подмосковье первоначальную подготовку с привлечением инструкторов с опытом участия в боевых действиях. Кроме мотострелковой части в Подмосковье, ряд бойцов проходит подготовку в учебных центрах – это, к примеру, механики, артиллеристы. После завершения комплектования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где проведут учения с тяжёлой техникой и вооружением. По окончании боевого слаживания полк направится в зону СВО для выполнения боевых задач, сообщили в пресс-службе. "Мы хотим создать элитное подразделение, в котором хочется работать и выполнять боевые задачи, поэтому стараемся обеспечить достойные условия для наших защитников — это опытные инструкторы, лучшая экипировка, качественная боевая подготовка. Отдельное внимание семьям бойцов: чтобы они могли служить со спокойной душой, мы стараемся помогать их родным всем, что необходимо. Вся наша команда настроена на то, чтобы быть рядом с семьями бойцов в любой ситуации", - отметил губернатор Московский области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231114/svo-1909409742.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, вооруженные силы рф