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В Подмосковье создадут элитный полк для отправки в зону СВО - РИА Новости, 15.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 15.11.2023 (обновлено: 17:14 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/svo-1909628049.html
В Подмосковье создадут элитный полк для отправки в зону СВО
В Подмосковье создадут элитный полк для отправки в зону СВО - РИА Новости, 15.11.2023
В Подмосковье создадут элитный полк для отправки в зону СВО
Элитное подразделение из более чем 2 тысяч добровольцев формируют в Подмосковье для отправки в зону СВО, каждый его участник получит выплату в 1 миллион рублей, РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:24
2023-11-15T17:14
специальная военная операция на украине
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Элитное подразделение из более чем 2 тысяч добровольцев формируют в Подмосковье для отправки в зону СВО, каждый его участник получит выплату в 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Каждый доброволец полка Московской области получит выплату в 1 миллион рублей. Это элитное подразделение, которое создается для выполнения боевых задач. Набор в полк Московской области начался в конце октября. В его состав войдут свыше 2 тысяч офицеров, прапорщиков, рядовых. В том числе прошедших горячие точки", - отметили в пресс-службе. Также бойцы полка могут рассчитывать на дополнительные льготы: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места. Сейчас добровольцы полка проходят в Подмосковье первоначальную подготовку с привлечением инструкторов с опытом участия в боевых действиях. Кроме мотострелковой части в Подмосковье, ряд бойцов проходит подготовку в учебных центрах – это, к примеру, механики, артиллеристы. После завершения комплектования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где проведут учения с тяжёлой техникой и вооружением. По окончании боевого слаживания полк направится в зону СВО для выполнения боевых задач, сообщили в пресс-службе. "Мы хотим создать элитное подразделение, в котором хочется работать и выполнять боевые задачи, поэтому стараемся обеспечить достойные условия для наших защитников — это опытные инструкторы, лучшая экипировка, качественная боевая подготовка. Отдельное внимание семьям бойцов: чтобы они могли служить со спокойной душой, мы стараемся помогать их родным всем, что необходимо. Вся наша команда настроена на то, чтобы быть рядом с семьями бойцов в любой ситуации", - отметил губернатор Московский области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231114/svo-1909409742.html
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россия, Вооруженные силы РФ
В Подмосковье создадут элитный полк для отправки в зону СВО

В Подмосковье формируют элитный полк для СВО, добровольцы получат по млн рублей

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramБоец полка Московской области во время боевых учений. 15 ноября 2023
Боец полка Московской области во время боевых учений. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Боец полка Московской области во время боевых учений. 15 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Элитное подразделение из более чем 2 тысяч добровольцев формируют в Подмосковье для отправки в зону СВО, каждый его участник получит выплату в 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«
"Каждый доброволец полка Московской области получит выплату в 1 миллион рублей. Это элитное подразделение, которое создается для выполнения боевых задач. Набор в полк Московской области начался в конце октября. В его состав войдут свыше 2 тысяч офицеров, прапорщиков, рядовых. В том числе прошедших горячие точки", - отметили в пресс-службе.
Бойцы из отряда Барс после вручения им губернатором Московской области Андреем Воробьевым медалей За храбрость II степени. 14 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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Также бойцы полка могут рассчитывать на дополнительные льготы: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места.
Сейчас добровольцы полка проходят в Подмосковье первоначальную подготовку с привлечением инструкторов с опытом участия в боевых действиях. Кроме мотострелковой части в Подмосковье, ряд бойцов проходит подготовку в учебных центрах – это, к примеру, механики, артиллеристы. После завершения комплектования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где проведут учения с тяжёлой техникой и вооружением. По окончании боевого слаживания полк направится в зону СВО для выполнения боевых задач, сообщили в пресс-службе.
"Мы хотим создать элитное подразделение, в котором хочется работать и выполнять боевые задачи, поэтому стараемся обеспечить достойные условия для наших защитников — это опытные инструкторы, лучшая экипировка, качественная боевая подготовка. Отдельное внимание семьям бойцов: чтобы они могли служить со спокойной душой, мы стараемся помогать их родным всем, что необходимо. Вся наша команда настроена на то, чтобы быть рядом с семьями бойцов в любой ситуации", - отметил губернатор Московский области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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