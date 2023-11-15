В Подмосковье создадут элитный полк для отправки в зону СВО
В Подмосковье формируют элитный полк для СВО, добровольцы получат по млн рублей
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Элитное подразделение из более чем 2 тысяч добровольцев формируют в Подмосковье для отправки в зону СВО, каждый его участник получит выплату в 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
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"Каждый доброволец полка Московской области получит выплату в 1 миллион рублей. Это элитное подразделение, которое создается для выполнения боевых задач. Набор в полк Московской области начался в конце октября. В его состав войдут свыше 2 тысяч офицеров, прапорщиков, рядовых. В том числе прошедших горячие точки", - отметили в пресс-службе.
Также бойцы полка могут рассчитывать на дополнительные льготы: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места.
Сейчас добровольцы полка проходят в Подмосковье первоначальную подготовку с привлечением инструкторов с опытом участия в боевых действиях. Кроме мотострелковой части в Подмосковье, ряд бойцов проходит подготовку в учебных центрах – это, к примеру, механики, артиллеристы. После завершения комплектования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где проведут учения с тяжёлой техникой и вооружением. По окончании боевого слаживания полк направится в зону СВО для выполнения боевых задач, сообщили в пресс-службе.
"Мы хотим создать элитное подразделение, в котором хочется работать и выполнять боевые задачи, поэтому стараемся обеспечить достойные условия для наших защитников — это опытные инструкторы, лучшая экипировка, качественная боевая подготовка. Отдельное внимание семьям бойцов: чтобы они могли служить со спокойной душой, мы стараемся помогать их родным всем, что необходимо. Вся наша команда настроена на то, чтобы быть рядом с семьями бойцов в любой ситуации", - отметил губернатор Московский области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.