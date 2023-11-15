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Хантер Байден попросил вызвать Трампа в суд - РИА Новости, 15.11.2023
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18:46 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/sud-1909670274.html
Хантер Байден попросил вызвать Трампа в суд
Хантер Байден попросил вызвать Трампа в суд - РИА Новости, 15.11.2023
Хантер Байден попросил вызвать Трампа в суд
Сын президента США Хантер Байден попросил суд в Делавэре вызвать бывшего американского лидера Дональда Трампа. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:46
2023-11-15T18:46
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден попросил суд в Делавэре вызвать бывшего американского лидера Дональда Трампа. "Подзащитный со всем уважением просит суд выдать указание на вызов Дональда Трампа", - говорится в документе, зарегистрированном в судебной базе. 53-летний Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. По версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается. Ранее суд отказался утвердить сделку Байдена-младшего со следствием касательно обвинений о неуплате налогов и досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия. Прокуратура пока не вернула материалы по налогам для рассмотрения. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.
https://ria.ru/20230922/tramp-1898087480.html
https://ria.ru/20230914/obvineniya-1896419775.html
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в мире, сша, хантер байден, дональд трамп
В мире, США, Хантер Байден, Дональд Трамп
Хантер Байден попросил вызвать Трампа в суд

Хантер Байден попросил вызвать Трампа в суд по делу против него

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден попросил суд в Делавэре вызвать бывшего американского лидера Дональда Трампа.
"Подзащитный со всем уважением просит суд выдать указание на вызов Дональда Трампа", - говорится в документе, зарегистрированном в судебной базе.
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта
22 сентября, 17:44
53-летний Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. По версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
Ранее суд отказался утвердить сделку Байдена-младшего со следствием касательно обвинений о неуплате налогов и досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия. Прокуратура пока не вернула материалы по налогам для рассмотрения. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Рамасвами назвал обвинения в адрес Хантера Байдена "дымовой завесой"
14 сентября, 22:05
 
В миреСШАХантер БайденДональд Трамп
 
 
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