https://ria.ru/20231115/sud-1909619529.html

СМИ сообщили об экстрадиции "Васи Бандита" из Албании в Россию

СМИ сообщили об экстрадиции "Васи Бандита" из Албании в Россию - РИА Новости, 15.11.2023

СМИ сообщили об экстрадиции "Васи Бандита" из Албании в Россию

Суд албанского города Скадар утвердил экстрадицию в Россию Игоря Кокунова, обвиняемого в том, что он является криминальным авторитетом по кличке "Вася Бандит",... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:55

2023-11-15T15:55

2023-11-15T15:56

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БЕЛГРАД, 15 ноя - РИА Новости. Суд албанского города Скадар утвердил экстрадицию в Россию Игоря Кокунова, обвиняемого в том, что он является криминальным авторитетом по кличке "Вася Бандит", передает агентство МИА. Кокунов, обвиняемый в России в занятии высокого положения в преступной иерархии, бежал из-под домашнего ареста в Подмосковье в ходе следствия в феврале 2022 года. В августе 2023 года на КПП между Албанией и Черногорией Муричан - Сукобин он был задержан албанской полицией по ордеру Интерпола. "Суд решил удовлетворить требование российского министерства юстиции по экстрадиции Кокунова <...> Он ранее запрашивал политическое убежище в Албании, заявлял об угрозе его жизни в России, но суд не принял это во внимание", - передает агентство. 57-летнему "Васе Бандиту" в России грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

https://ria.ru/20231115/moskva-1909509512.html

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в мире, россия, албания, московская область (подмосковье), интерпол