https://ria.ru/20231115/strelkov-1909690228.html

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова - РИА Новости, 15.11.2023

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова

Следствие по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова о публичных призывах к экстремизму завершено, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T20:38

2023-11-15T20:38

2023-11-15T22:26

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

донецкая народная республика

москва

александр молохов

игорь стрелков

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Следствие по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова о публичных призывах к экстремизму завершено, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов."Следствие по делу завершено, мы уже ознакомились с материалами, сейчас стадия утверждения прокурором обвинительного заключения. После этого дело поступит в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме", — рассказал собеседник агентства.Стрелкова задержали 21 июля, его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Telegram. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сам экс-министр вину не признает.Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, также занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время был известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20231017/strelkov-1903402855.html

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московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика, москва, александр молохов, игорь стрелков