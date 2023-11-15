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Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова - РИА Новости, 15.11.2023
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20:38 15.11.2023 (обновлено: 22:26 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/strelkov-1909690228.html
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова - РИА Новости, 15.11.2023
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова
Следствие по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова о публичных призывах к экстремизму завершено, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T20:38
2023-11-15T22:26
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
донецкая народная республика
москва
александр молохов
игорь стрелков
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Следствие по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова о публичных призывах к экстремизму завершено, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов."Следствие по делу завершено, мы уже ознакомились с материалами, сейчас стадия утверждения прокурором обвинительного заключения. После этого дело поступит в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме", — рассказал собеседник агентства.Стрелкова задержали 21 июля, его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Telegram. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сам экс-министр вину не признает.Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, также занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время был известен как блогер и публицист.
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московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика, москва, александр молохов, игорь стрелков
Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Донецкая Народная Республика, Москва, Александр Молохов, Игорь Стрелков
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова

Адвокат Молохов сообщил о завершении следствия по делу Игоря Стрелкова

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИгорь Стрелков (Гиркин)
Игорь Стрелков (Гиркин) - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Игорь Стрелков (Гиркин). Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Следствие по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова о публичных призывах к экстремизму завершено, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов.
"Следствие по делу завершено, мы уже ознакомились с материалами, сейчас стадия утверждения прокурором обвинительного заключения. После этого дело поступит в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме", — рассказал собеседник агентства.
Стрелкова задержали 21 июля, его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Telegram. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сам экс-министр вину не признает.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, также занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время был известен как блогер и публицист.
Игорь Стрелков - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Московский городской судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Донецкая Народная РеспубликаМоскваАлександр МолоховИгорь Стрелков
 
 
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