"Они боятся". Шведский журналист раскрыл, что ему рассказали украинцы
Журналист Нурборг: украинцы боятся победы Трампа на президентских выборах в США
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинцы боятся победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, заявил в эфире SVT корреспондент шведского телеканала Бенгт Нурборг.
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"Люди боятся, что в Белый дом вернется Трамп", — сказал он.
Журналист также отметил, что среди тех украинцев, с которыми ему довелось пообщаться, растет усталость от конфликта.
"Назревает всеобщее разочарование, причем не только на Западе, что хваленое контрнаступление, объявленное весной, но начавшееся лишь летом, не принесло тех результатов, которых многие так ждали", — добавил Нурборг.
Ранее газета "Страна.ua" сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пытался дозвониться Дональду Трампу с целью провести переговоры.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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