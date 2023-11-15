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"Они боятся". Шведский журналист раскрыл, что ему рассказали украинцы - РИА Новости, 15.11.2023
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01:26 15.11.2023 (обновлено: 02:17 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/strakh-1909492063.html
"Они боятся". Шведский журналист раскрыл, что ему рассказали украинцы
"Они боятся". Шведский журналист раскрыл, что ему рассказали украинцы - РИА Новости, 15.11.2023
"Они боятся". Шведский журналист раскрыл, что ему рассказали украинцы
Украинцы боятся победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, заявил в эфире SVT корреспондент шведского телеканала Бенгт Нурборг. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T01:26
2023-11-15T02:17
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинцы боятся победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, заявил в эфире SVT корреспондент шведского телеканала Бенгт Нурборг."Люди боятся, что в Белый дом вернется Трамп", — сказал он.Журналист также отметил, что среди тех украинцев, с которыми ему довелось пообщаться, растет усталость от конфликта."Назревает всеобщее разочарование, причем не только на Западе, что хваленое контрнаступление, объявленное весной, но начавшееся лишь летом, не принесло тех результатов, которых многие так ждали", — добавил Нурборг.Ранее газета "Страна.ua" сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пытался дозвониться Дональду Трампу с целью провести переговоры.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231115/katastrofa-1909490457.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Они боятся". Шведский журналист раскрыл, что ему рассказали украинцы

Журналист Нурборг: украинцы боятся победы Трампа на президентских выборах в США

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро в Киеве
Мужчина на станции метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинцы боятся победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, заявил в эфире SVT корреспондент шведского телеканала Бенгт Нурборг.
«
"Люди боятся, что в Белый дом вернется Трамп", — сказал он.
Журналист также отметил, что среди тех украинцев, с которыми ему довелось пообщаться, растет усталость от конфликта.
"Назревает всеобщее разочарование, причем не только на Западе, что хваленое контрнаступление, объявленное весной, но начавшееся лишь летом, не принесло тех результатов, которых многие так ждали", — добавил Нурборг.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
"Все очень плохо": на Украине узнали о неожиданной катастрофе
01:05
Ранее газета "Страна.ua" сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пытался дозвониться Дональду Трампу с целью провести переговоры.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Эксперт считает, что Трамп вряд ли пойдет на контакт с Зеленским
13 ноября, 12:43
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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