https://ria.ru/20231115/strakh-1909492063.html

"Они боятся". Шведский журналист раскрыл, что ему рассказали украинцы

"Они боятся". Шведский журналист раскрыл, что ему рассказали украинцы - РИА Новости, 15.11.2023

"Они боятся". Шведский журналист раскрыл, что ему рассказали украинцы

Украинцы боятся победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, заявил в эфире SVT корреспондент шведского телеканала Бенгт Нурборг. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T01:26

2023-11-15T01:26

2023-11-15T02:17

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украина

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинцы боятся победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, заявил в эфире SVT корреспондент шведского телеканала Бенгт Нурборг."Люди боятся, что в Белый дом вернется Трамп", — сказал он.Журналист также отметил, что среди тех украинцев, с которыми ему довелось пообщаться, растет усталость от конфликта."Назревает всеобщее разочарование, причем не только на Западе, что хваленое контрнаступление, объявленное весной, но начавшееся лишь летом, не принесло тех результатов, которых многие так ждали", — добавил Нурборг.Ранее газета "Страна.ua" сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пытался дозвониться Дональду Трампу с целью провести переговоры.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231115/katastrofa-1909490457.html

https://ria.ru/20231113/trump-1909109390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский