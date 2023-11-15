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Захарова прокомментировала решение Армении о ратификации Римского статута - РИА Новости, 15.11.2023
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19:10 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/statut-1909675815.html
Захарова прокомментировала решение Армении о ратификации Римского статута
Захарова прокомментировала решение Армении о ратификации Римского статута - РИА Новости, 15.11.2023
Захарова прокомментировала решение Армении о ратификации Римского статута
Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) по чисто политическим мотивам, заявила в среду официальный представитель МИД России... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:10
2023-11-15T19:10
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ереван
россия
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никол пашинян
международный уголовный суд
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) по чисто политическим мотивам, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. "В ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты соответствующие предложения пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации Римского статута. Самое главное, что такая практика имеется. К сожалению, наши предложенные компромиссные развязки были проигнорированы несмотря на все предостережения, особенно на фоне развязанной через МУС или используя МУС антироссийской политики... Ереван по чисто политическим мотивам все же принял решение о ратификации", - сказала Захарова. Она добавила, что, если в Ереване сохраняют заинтересованность в решении проблем, созданных "собственными же руками", то "возможности для этого в рамках армянской правовой системы имеются".
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, армения, ереван, россия, мария захарова, никол пашинян, международный уголовный суд, одкб
В мире, Армения, Ереван, Россия, Мария Захарова, Никол Пашинян, Международный уголовный суд, ОДКБ
Захарова прокомментировала решение Армении о ратификации Римского статута

Захарова назвала решение Армении ратифицировать Римский статут МУС политическим

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) по чисто политическим мотивам, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны.
"В ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты соответствующие предложения пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации Римского статута. Самое главное, что такая практика имеется. К сожалению, наши предложенные компромиссные развязки были проигнорированы несмотря на все предостережения, особенно на фоне развязанной через МУС или используя МУС антироссийской политики... Ереван по чисто политическим мотивам все же принял решение о ратификации", - сказала Захарова.
Она добавила, что, если в Ереване сохраняют заинтересованность в решении проблем, созданных "собственными же руками", то "возможности для этого в рамках армянской правовой системы имеются".
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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В миреАрменияЕреванРоссияМария ЗахароваНикол ПашинянМеждународный уголовный судОДКБ
 
 
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