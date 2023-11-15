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Он подпишет. Байден нанесет удар по Зеленскому - РИА Новости, 15.11.2023
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09:22 15.11.2023 (обновлено: 11:08 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/ssha-1909514669.html
Он подпишет. Байден нанесет удар по Зеленскому
Он подпишет. Байден нанесет удар по Зеленскому - РИА Новости, 15.11.2023
Он подпишет. Байден нанесет удар по Зеленскому
Президент США Джо Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о финансировании правительства, который не предусматривает... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T09:22
2023-11-15T11:08
в мире
сша
киев
украина
джо байден
джон кирби
кевин маккарти
пентагон
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о финансировании правительства, который не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома."Если сенат одобрит законопроект, президент подпишет постановление", — сказал он.Несколько часов назад палата представителей приняла законопроект, призванный предотвратить шатдаун. Теперь сенат должен утвердить его до пятницы. Двухэтапный план продлевает до 19 января финансирование таких приоритетных направлений, как сфера обороны, поддержка ветеранов и жилищное строительство.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины. По его словам, у Пентагона осталось только около 1,1 миллиарда долларов и они предназначены для замещения оружия на армейских складах США.В октябре запрос американского лидера к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для бывшей советской республики.В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена.Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Киеву, уже превысила сто миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231107/pomosch-1908038363.html
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сша
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в мире, сша, киев, украина, джо байден, джон кирби, кевин маккарти, пентагон
В мире, США, Киев, Украина, Джо Байден, Джон Кирби, Кевин Маккарти, Пентагон
Он подпишет. Байден нанесет удар по Зеленскому

CNN: Байден одобрит проект о финансировании без помощи Украине и Израилю

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о финансировании правительства, который не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома.
"Если сенат одобрит законопроект, президент подпишет постановление", — сказал он.
Несколько часов назад палата представителей приняла законопроект, призванный предотвратить шатдаун. Теперь сенат должен утвердить его до пятницы. Двухэтапный план продлевает до 19 января финансирование таких приоритетных направлений, как сфера обороны, поддержка ветеранов и жилищное строительство.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины. По его словам, у Пентагона осталось только около 1,1 миллиарда долларов и они предназначены для замещения оружия на армейских складах США.
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В октябре запрос американского лидера к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для бывшей советской республики.
В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена.
Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Киеву, уже превысила сто миллиардов долларов.
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В миреСШАКиевУкраинаДжо БайденДжон КирбиКевин МаккартиПентагон
 
 
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