https://ria.ru/20231115/ssha-1909501415.html
США не стали расследовать роль украинца в штурме Капитолия, заявил участник
США не стали расследовать роль украинца в штурме Капитолия, заявил участник - РИА Новости, 15.11.2023
США не стали расследовать роль украинца в штурме Капитолия, заявил участник
Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости, что правительство США не стало... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T06:00
2023-11-15T06:00
2023-11-15T06:26
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости, что правительство США не стало расследовать роль предполагаемого "украинского шпиона" в тех событиях.Ченсли – один из самых узнаваемых участников событий 6 января, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ."Есть также бывший украинский шпион Сергей Дубинин, который был там в тот день вместе с (телеканалом) "1+1", медиа-организацией, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским, который во многом был ответственен за возвышение (Владимира) Зеленского... Так вот этот украинский олигарх послал туда Дубинина и именно они были там при первом прорыве Капитолия. И никакого расследования по данному поводу не проводится и никаких арестов не производится", - рассказал Ченсли.В прошлом "шаман" уже заявлял том, что в штурме Капитолия принимали участие украинские националисты, однако конкретных свидетельств в пользу своего утверждения не проводил.РИА Новости обратилось в ФБР с запросом о комментарии относительно предполагаемого "следа" представителей Украины в событиях двухлетней давности, однако ведомство отказалось его предоставить."У ФБР нет комментария по данному вопросу", - заявили агентству в ФБР.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, украина, джо байден, сергей дубинин, игорь коломойский, фбр
В мире, США, Украина, Джо Байден, Сергей Дубинин, Игорь Коломойский, ФБР
США не стали расследовать роль украинца в штурме Капитолия, заявил участник
Участник событий: США не стали расследовать роль украинца в штурме Капитолия
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости, что правительство США не стало расследовать роль предполагаемого "украинского шпиона" в тех событиях.
Ченсли – один из самых узнаваемых участников событий 6 января, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена
на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ.
"Есть также бывший украинский шпион Сергей Дубинин
, который был там в тот день вместе с (телеканалом) "1+1", медиа-организацией, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским
, который во многом был ответственен за возвышение (Владимира) Зеленского... Так вот этот украинский олигарх послал туда Дубинина и именно они были там при первом прорыве Капитолия. И никакого расследования по данному поводу не проводится и никаких арестов не производится", - рассказал Ченсли.
В прошлом "шаман" уже заявлял том, что в штурме Капитолия принимали участие украинские националисты, однако конкретных свидетельств в пользу своего утверждения не проводил.
РИА Новости обратилось в ФБР
с запросом о комментарии относительно предполагаемого "следа" представителей Украины
в событиях двухлетней давности, однако ведомство отказалось его предоставить.
"У ФБР нет комментария по данному вопросу", - заявили агентству в ФБР.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Конгрессмен обеспокоился отрицанием США нацистов на Украине