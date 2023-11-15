https://ria.ru/20231115/ssha-1909493570.html

В конгрессе приняли проект финансирования правительства без помощи Киеву

В конгрессе приняли проект финансирования правительства без помощи Киеву - РИА Новости, 15.11.2023

В конгрессе приняли проект финансирования правительства без помощи Киеву

Палата представителей конгресса США одобрила внесенный спикером Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T01:59

2023-11-15T01:59

2023-11-15T11:23

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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила внесенный спикером Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю, свидетельствуют результаты голосования.Для принятия документа требовались голоса двух третей членов палаты. За высказались 336 конгрессменов, против — 95. Представленный Джонсоном законопроект призван предотвратить шатдаун, который может наступить 17 ноября. Документ предусматривает двухэтапное финансирование: на часть программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, деньги выделят до середины января, на остальные правительственные секторы — до начала февраля. При этом ни один из этапов не включает выделение средств Тель-Авиву или Киеву, а также не предполагает сокращения расходов на работу правительства. Последнее стало камнем преткновения для некоторых однопартийцев Джонсона, но вызвало симпатию у демократического большинства сената.Для принятия бюджета и предотвращения остановки работы правительства законопроект должны одобрить обе палаты конгресса и подписать президент Джо Байден.

https://ria.ru/20231115/rossiya-1909492352.html

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в мире, сша, украина, израиль, майк джонсон, джо байден