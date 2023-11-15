В конгрессе приняли проект финансирования правительства без помощи Киеву
Палата представителей США одобрила проект бюджета без помощи для Израиля и Киева
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Майк Джонсон общается с журналистами перед голосованием по бюджету в конгрессе США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон общается с журналистами перед голосованием по бюджету в конгрессе США
ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила внесенный спикером Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю, свидетельствуют результаты голосования.
Для принятия документа требовались голоса двух третей членов палаты. За высказались 336 конгрессменов, против — 95.
Представленный Джонсоном законопроект призван предотвратить шатдаун, который может наступить 17 ноября. Документ предусматривает двухэтапное финансирование: на часть программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, деньги выделят до середины января, на остальные правительственные секторы — до начала февраля. При этом ни один из этапов не включает выделение средств Тель-Авиву или Киеву, а также не предполагает сокращения расходов на работу правительства. Последнее стало камнем преткновения для некоторых однопартийцев Джонсона, но вызвало симпатию у демократического большинства сената.
Для принятия бюджета и предотвращения остановки работы правительства законопроект должны одобрить обе палаты конгресса и подписать президент Джо Байден.