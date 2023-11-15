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В конгрессе приняли проект финансирования правительства без помощи Киеву - РИА Новости, 15.11.2023
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01:59 15.11.2023 (обновлено: 11:23 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/ssha-1909493570.html
В конгрессе приняли проект финансирования правительства без помощи Киеву
В конгрессе приняли проект финансирования правительства без помощи Киеву - РИА Новости, 15.11.2023
В конгрессе приняли проект финансирования правительства без помощи Киеву
Палата представителей конгресса США одобрила внесенный спикером Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T01:59
2023-11-15T11:23
в мире
сша
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майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила внесенный спикером Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю, свидетельствуют результаты голосования.Для принятия документа требовались голоса двух третей членов палаты. За высказались 336 конгрессменов, против — 95. Представленный Джонсоном законопроект призван предотвратить шатдаун, который может наступить 17 ноября. Документ предусматривает двухэтапное финансирование: на часть программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, деньги выделят до середины января, на остальные правительственные секторы — до начала февраля. При этом ни один из этапов не включает выделение средств Тель-Авиву или Киеву, а также не предполагает сокращения расходов на работу правительства. Последнее стало камнем преткновения для некоторых однопартийцев Джонсона, но вызвало симпатию у демократического большинства сената.Для принятия бюджета и предотвращения остановки работы правительства законопроект должны одобрить обе палаты конгресса и подписать президент Джо Байден.
https://ria.ru/20231115/rossiya-1909492352.html
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в мире, сша, украина, израиль, майк джонсон, джо байден
В мире, США, Украина, Израиль, Майк Джонсон, Джо Байден
В конгрессе приняли проект финансирования правительства без помощи Киеву

Палата представителей США одобрила проект бюджета без помощи для Израиля и Киева

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Майк Джонсон общается с журналистами перед голосованием по бюджету в конгрессе США
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон общается с журналистами перед голосованием по бюджету в конгрессе США - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон общается с журналистами перед голосованием по бюджету в конгрессе США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила внесенный спикером Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю, свидетельствуют результаты голосования.
Для принятия документа требовались голоса двух третей членов палаты. За высказались 336 конгрессменов, против — 95.
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Представленный Джонсоном законопроект призван предотвратить шатдаун, который может наступить 17 ноября. Документ предусматривает двухэтапное финансирование: на часть программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, деньги выделят до середины января, на остальные правительственные секторы — до начала февраля. При этом ни один из этапов не включает выделение средств Тель-Авиву или Киеву, а также не предполагает сокращения расходов на работу правительства. Последнее стало камнем преткновения для некоторых однопартийцев Джонсона, но вызвало симпатию у демократического большинства сената.
Для принятия бюджета и предотвращения остановки работы правительства законопроект должны одобрить обе палаты конгресса и подписать президент Джо Байден.
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