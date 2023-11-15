https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909681989.html

Участие в СВО даст преимущества при приеме в колледжи

Участие в СВО даст преимущества при приеме в колледжи - РИА Новости, 15.11.2023

Участие в СВО даст преимущества при приеме в колледжи

Участие в специальной военной операции в качестве добровольца, по мобилизации, по контракту или по призыву при приеме в колледжи будут учитывать как... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T19:47

2023-11-15T19:47

2023-11-15T19:55

специальная военная операция на украине

общество

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Участие в специальной военной операции в качестве добровольца, по мобилизации, по контракту или по призыву при приеме в колледжи будут учитывать как индивидуальное достижение, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Пункт 45 правил приема на обучение по программам среднего профессионального образования определяет индивидуальные достижения, которые учитываются при приеме."Дополнить подпунктом 6 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - сказано в документе.

https://ria.ru/20231115/kontrakt-1909587146.html

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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общество, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика