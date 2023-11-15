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Киев потерял более 40 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909601246.html
Киев потерял более 40 военных на Запорожском направлении
Киев потерял более 40 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.11.2023
Киев потерял более 40 военных на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Работино Запорожской... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:50
2023-11-15T14:50
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Работино Запорожской области, уничтожив более 40 украинских военнослужащих и американскую гаубицу М119, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено более 40 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица М119 производства США", - говорится в сводке министерства.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Киев потерял более 40 военных на Запорожском направлении

МО: Киев потерял более 40 военных на Запорожском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Работино Запорожской области, уничтожив более 40 украинских военнослужащих и американскую гаубицу М119, сообщили в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено более 40 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица М119 производства США", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 ноября, 15:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская область
 
 
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