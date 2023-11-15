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Киев потерял более 40 военных на Запорожском направлении
Киев потерял более 40 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.11.2023
Киев потерял более 40 военных на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Работино Запорожской... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:50
2023-11-15T14:50
2023-11-15T14:50
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Работино Запорожской области, уничтожив более 40 украинских военнослужащих и американскую гаубицу М119, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено более 40 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица М119 производства США", - говорится в сводке министерства.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Киев потерял более 40 военных на Запорожском направлении
МО: Киев потерял более 40 военных на Запорожском направлении