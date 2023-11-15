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Киев потерял более 40 военных на Запорожском направлении

Киев потерял более 40 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.11.2023

Киев потерял более 40 военных на Запорожском направлении

Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Работино Запорожской... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:50

2023-11-15T14:50

2023-11-15T14:50

специальная военная операция на украине

киев

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вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Работино Запорожской области, уничтожив более 40 украинских военнослужащих и американскую гаубицу М119, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено более 40 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица М119 производства США", - говорится в сводке министерства.

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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область