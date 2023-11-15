https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909502059.html
Спецназ "Сибирь" уничтожил "наглую БМП" противника под Клещеевкой
Спецназ "Сибирь" уничтожил "наглую БМП" противника под Клещеевкой - РИА Новости, 15.11.2023
Спецназ "Сибирь" уничтожил "наглую БМП" противника под Клещеевкой
Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск после нескольких дней охоты уничтожили украинскую БМП, которая ежедневно вела огонь по российским позициям под... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T06:05
2023-11-15T06:05
2023-11-15T10:37
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АРТЕМОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск после нескольких дней охоты уничтожили украинскую БМП, которая ежедневно вела огонь по российским позициям под Клещеевкой на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости командир группы отряда."Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям", — сказал он.По словам собеседника агентства, расчет открыл охоту на БМП. В течение нескольких дней бойцы анализировали характер действий противника и искали наилучшую позицию для противотанкового ракетного комплекса."Заранее была подготовлена наша позиция, его ожидали, ну, соответственно, противник допустил ошибку, выехал, работать начал с закрытой огневой позиции по нашим подразделениям, за что и был наказан", — отметил командир.Он добавил, что расчет выбирал позицию исходя из данных разведки, личного опыта и из того, как действует противник, — спецназовцы ставили себя на его место, пытаясь думать, как командир экипажа БМП.По информации Минобороны, за предыдущие сутки российские военные отразили в районе Клещеевки и Малоильиновки пять атак ВСУ, уничтожив две боевые бронированные машины и три пикапа. Украинские войска потеряли там порядка 300 бойцов.
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Работа спецназа отряда "Сибирь" под Клещеевкой
Работа спецназа отряда "Сибирь" под Клещеевкой
2023-11-15T06:05
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клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Спецназ "Сибирь" уничтожил "наглую БМП" противника под Клещеевкой
Cпецназ РФ уничтожил "наглую БМП" ВСУ под Клещеевкой после нескольких дней охоты
АРТЕМОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск после нескольких дней охоты уничтожили украинскую БМП, которая ежедневно вела огонь по российским позициям под Клещеевкой на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости командир группы отряда.
«
"Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям", — сказал он.
По словам собеседника агентства, расчет открыл охоту на БМП. В течение нескольких дней бойцы анализировали характер действий противника и искали наилучшую позицию для противотанкового ракетного комплекса.
"Заранее была подготовлена наша позиция, его ожидали, ну, соответственно, противник допустил ошибку, выехал, работать начал с закрытой огневой позиции по нашим подразделениям, за что и был наказан", — отметил командир.
Спецназ "Сибирь" уничтожил группу пехоты ВСУ под Клещеевкой
Он добавил, что расчет выбирал позицию исходя из данных разведки, личного опыта и из того, как действует противник, — спецназовцы ставили себя на его место, пытаясь думать, как командир экипажа БМП.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки российские военные отразили в районе Клещеевки и Малоильиновки пять атак ВСУ, уничтожив две боевые бронированные машины и три пикапа. Украинские войска потеряли там порядка 300 бойцов.
Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска