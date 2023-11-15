https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909501600.html
Спецназ "Сибирь" уничтожил группу пехоты ВСУ под Клещеевкой
Спецназ "Сибирь" уничтожил группу пехоты ВСУ под Клещеевкой - РИА Новости, 15.11.2023
Спецназ "Сибирь" уничтожил группу пехоты ВСУ под Клещеевкой
Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ до восьми человек, выдвигавшуюся в населенный пункт Клещеевка на артемовском... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T06:03
2023-11-15T06:03
2023-11-15T10:37
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безопасность
клещеевка
вадим астафьев
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АРТЕМОВСК, 15 ноя - РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ до восьми человек, выдвигавшуюся в населенный пункт Клещеевка на артемовском направлении, в живых остался только головной дозор, а основная группа была уничтожена прямым попаданием, рассказал РИА Новости командир группы отряда с позывным "Архитектор". "На наше удивление мы обнаружили группу пехоты примерно в том же районе, где уничтожили БМП, примерно в районе 400 метров от БМП, мы их также уничтожили", - рассказал "Архитектор". Он отметил, что группа противника отличалась от предыдущих тем, что правильно держала дистанцию между военнослужащими на протяжении всего маршрута движения, поэтому ракету отправили в тыловую часть, где была наименьшая дистанция между военнослужащими. "Не меняя маршруты, противник тем самым облегчает нам работу, мы за определенный период времени быстро определяем время и маршруты их выдвижения на позиции,.. осуществляем точное попадание из противотанкового ракетного комплекса", - добавил спецназовец. Ранее начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, артиллерия Южной группировки российских войск на донецком направлении поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.
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Работа спецназа отряда "Сибирь" под Клещеевкой
Работа спецназа отряда "Сибирь" под Клещеевкой
2023-11-15T06:03
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безопасность, клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Клещеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Спецназ "Сибирь" уничтожил группу пехоты ВСУ под Клещеевкой
Командир: спецназ "Сибирь" уничтожил группу украинской пехоты под Клещеевкой
АРТЕМОВСК, 15 ноя - РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ до восьми человек, выдвигавшуюся в населенный пункт Клещеевка на артемовском направлении, в живых остался только головной дозор, а основная группа была уничтожена прямым попаданием, рассказал РИА Новости командир группы отряда с позывным "Архитектор".
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"На наше удивление мы обнаружили группу пехоты примерно в том же районе, где уничтожили БМП, примерно в районе 400 метров от БМП, мы их также уничтожили", - рассказал "Архитектор".
Он отметил, что группа противника отличалась от предыдущих тем, что правильно держала дистанцию между военнослужащими на протяжении всего маршрута движения, поэтому ракету отправили в тыловую часть, где была наименьшая дистанция между военнослужащими.
"Не меняя маршруты, противник тем самым облегчает нам работу, мы за определенный период времени быстро определяем время и маршруты их выдвижения на позиции,.. осуществляем точное попадание из противотанкового ракетного комплекса", - добавил спецназовец.
Ранее начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев
сообщил, артиллерия Южной группировки российских войск на донецком направлении поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.
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