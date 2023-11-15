https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909501600.html

Спецназ "Сибирь" уничтожил группу пехоты ВСУ под Клещеевкой

Спецназ "Сибирь" уничтожил группу пехоты ВСУ под Клещеевкой - РИА Новости, 15.11.2023

Спецназ "Сибирь" уничтожил группу пехоты ВСУ под Клещеевкой

Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ до восьми человек, выдвигавшуюся в населенный пункт Клещеевка на артемовском... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T06:03

2023-11-15T06:03

2023-11-15T10:37

специальная военная операция на украине

безопасность

клещеевка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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АРТЕМОВСК, 15 ноя - РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ до восьми человек, выдвигавшуюся в населенный пункт Клещеевка на артемовском направлении, в живых остался только головной дозор, а основная группа была уничтожена прямым попаданием, рассказал РИА Новости командир группы отряда с позывным "Архитектор". "На наше удивление мы обнаружили группу пехоты примерно в том же районе, где уничтожили БМП, примерно в районе 400 метров от БМП, мы их также уничтожили", - рассказал "Архитектор". Он отметил, что группа противника отличалась от предыдущих тем, что правильно держала дистанцию между военнослужащими на протяжении всего маршрута движения, поэтому ракету отправили в тыловую часть, где была наименьшая дистанция между военнослужащими. "Не меняя маршруты, противник тем самым облегчает нам работу, мы за определенный период времени быстро определяем время и маршруты их выдвижения на позиции,.. осуществляем точное попадание из противотанкового ракетного комплекса", - добавил спецназовец. Ранее начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, артиллерия Южной группировки российских войск на донецком направлении поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.

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безопасность, клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф