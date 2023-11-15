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Артиллеристы выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом - РИА Новости, 15.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 15.11.2023 (обновлено: 10:05 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909499441.html
Артиллеристы выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом
Артиллеристы выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом - РИА Новости, 15.11.2023
Артиллеристы выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом
Российские артиллеристы выбили украинскую пехоту из замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T05:04
2023-11-15T10:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
центральный военный округ
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Российские артиллеристы выбили украинскую пехоту из замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. По информации ведомства, расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа провели огневой налет на опорный пункт ВСУ и уничтожили его.&quot;Получив данные от передовых разведывательных групп гвардейского мотострелкового полка ЦВО, военнослужащие прибыли на позиции и провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта &lt;…&gt;, вынудив противника покинуть занимаемый район&quot;, — сказали в Минобороны.При этом корректировка огня велась непосредственно на линии боевого соприкосновения при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных беспилотников.Накануне в Минобороны рассказали, что за предыдущие сутки на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отразили шесть атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ. Потери противника составили примерно 210 человек убитыми и ранеными, БМП Bradley, три автомобиля и гаубица М119 Paladin производства США.
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РИА Новости
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Работа артиллеристов на Краснолиманском направлении
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом

Артиллеристы ЦВО выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом

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ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Российские артиллеристы выбили украинскую пехоту из замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
По информации ведомства, расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа провели огневой налет на опорный пункт ВСУ и уничтожили его.
«

"Получив данные от передовых разведывательных групп гвардейского мотострелкового полка ЦВО, военнослужащие прибыли на позиции и провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта <…>, вынудив противника покинуть занимаемый район", — сказали в Минобороны.

При этом корректировка огня велась непосредственно на линии боевого соприкосновения при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных беспилотников.
Накануне в Минобороны рассказали, что за предыдущие сутки на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отразили шесть атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ. Потери противника составили примерно 210 человек убитыми и ранеными, БМП Bradley, три автомобиля и гаубица М119 Paladin производства США.
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