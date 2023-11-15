https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909499441.html

Артиллеристы выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом

Артиллеристы выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом - РИА Новости, 15.11.2023

Артиллеристы выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом

Российские артиллеристы выбили украинскую пехоту из замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T05:04

2023-11-15T05:04

2023-11-15T10:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

центральный военный округ

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Российские артиллеристы выбили украинскую пехоту из замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. По информации ведомства, расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа провели огневой налет на опорный пункт ВСУ и уничтожили его."Получив данные от передовых разведывательных групп гвардейского мотострелкового полка ЦВО, военнослужащие прибыли на позиции и провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта <…>, вынудив противника покинуть занимаемый район", — сказали в Минобороны.При этом корректировка огня велась непосредственно на линии боевого соприкосновения при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных беспилотников.Накануне в Минобороны рассказали, что за предыдущие сутки на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отразили шесть атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ. Потери противника составили примерно 210 человек убитыми и ранеными, БМП Bradley, три автомобиля и гаубица М119 Paladin производства США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ, вооруженные силы рф