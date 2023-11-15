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На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ
На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 15.11.2023
На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ
Российские войска на донецком направлении отразили пять атак противника, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T05:02
2023-11-15T05:02
2023-11-15T05:02
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили пять атак противника, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили пять атак 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районе Малоильиновки и Клещеевки, нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Васюковка и Курдюмовка", - сказал Астафьев. По его словам, на данном направлении противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.
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клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ
МО: на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, Киев потерял до 300 солдат