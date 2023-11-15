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На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ

На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 15.11.2023

На Донецком направлении отразили пять атак ВСУ

Российские войска на донецком направлении отразили пять атак противника, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T05:02

2023-11-15T05:02

2023-11-15T05:02

специальная военная операция на украине

клещеевка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили пять атак противника, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили пять атак 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районе Малоильиновки и Клещеевки, нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Васюковка и Курдюмовка", - сказал Астафьев. По его словам, на данном направлении противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.

клещеевка

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клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность