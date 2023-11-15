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Житель Белгорода спас ребенка из горящей квартиры - РИА Новости, 15.11.2023
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22:16 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/spasenie-1909702671.html
Житель Белгорода спас ребенка из горящей квартиры
Житель Белгорода спас ребенка из горящей квартиры - РИА Новости, 15.11.2023
Житель Белгорода спас ребенка из горящей квартиры
Житель города Белгорода спас из горевшей квартиры пятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:16
2023-11-15T22:16
происшествия
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Житель города Белгорода спас из горевшей квартиры пятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. По данным ведомства, вечером 14 ноября очевидец сообщил о густом дыме из квартиры на третьем этаже девятиэтажки. На место выехали пожарно-спасательные части и специализированная часть. "Не теряя ни минуты, мужчина, сообщивший о пожаре, решил зайти в квартиру и проверить, нет ли там людей. Зайдя в задымленное помещение, он ползком добрался до ванной комнаты, где спрятался внук собственницы жилья 2018 года рождения, и вывел ребенка из горящей квартиры. Спасенный мальчик был госпитализирован", - говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что пожарным потребовалось всего 16 минут, чтобы потушить огонь и предотвратить его распространение на соседние квартиры. "К пожару, по предварительной версии, могла привести детская шалость с огнем", - добавили в МЧС.
https://ria.ru/20231114/spasenie-1909411870.html
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происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Житель Белгорода спас ребенка из горящей квартиры

Житель Белгорода спас пятилетнего мальчика из горящей квартиры

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Житель города Белгорода спас из горевшей квартиры пятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, вечером 14 ноября очевидец сообщил о густом дыме из квартиры на третьем этаже девятиэтажки. На место выехали пожарно-спасательные части и специализированная часть.
"Не теряя ни минуты, мужчина, сообщивший о пожаре, решил зайти в квартиру и проверить, нет ли там людей. Зайдя в задымленное помещение, он ползком добрался до ванной комнаты, где спрятался внук собственницы жилья 2018 года рождения, и вывел ребенка из горящей квартиры. Спасенный мальчик был госпитализирован", - говорится в сообщении МЧС.
Уточняется, что пожарным потребовалось всего 16 минут, чтобы потушить огонь и предотвратить его распространение на соседние квартиры.
"К пожару, по предварительной версии, могла привести детская шалость с огнем", - добавили в МЧС.
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ПроисшествияБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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