https://ria.ru/20231115/spasenie-1909702671.html

Житель Белгорода спас ребенка из горящей квартиры

Житель Белгорода спас ребенка из горящей квартиры - РИА Новости, 15.11.2023

Житель Белгорода спас ребенка из горящей квартиры

Житель города Белгорода спас из горевшей квартиры пятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T22:16

2023-11-15T22:16

2023-11-15T22:16

происшествия

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Житель города Белгорода спас из горевшей квартиры пятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. По данным ведомства, вечером 14 ноября очевидец сообщил о густом дыме из квартиры на третьем этаже девятиэтажки. На место выехали пожарно-спасательные части и специализированная часть. "Не теряя ни минуты, мужчина, сообщивший о пожаре, решил зайти в квартиру и проверить, нет ли там людей. Зайдя в задымленное помещение, он ползком добрался до ванной комнаты, где спрятался внук собственницы жилья 2018 года рождения, и вывел ребенка из горящей квартиры. Спасенный мальчик был госпитализирован", - говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что пожарным потребовалось всего 16 минут, чтобы потушить огонь и предотвратить его распространение на соседние квартиры. "К пожару, по предварительной версии, могла привести детская шалость с огнем", - добавили в МЧС.

https://ria.ru/20231114/spasenie-1909411870.html

белгород

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происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)