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Instagram* заблокировал аккаунты Кадыровых - РИА Новости, 15.11.2023
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19:02 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/sotsseti-1909673240.html
Instagram* заблокировал аккаунты Кадыровых
Instagram* заблокировал аккаунты Кадыровых - РИА Новости, 15.11.2023
Instagram* заблокировал аккаунты Кадыровых
Социальная сеть Instagram* заблокировала аккаунт помощника главы Чечни Рамзана Кадырова, где транслировалась его деятельность, а также страницы сыновей и... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:02
2023-11-15T19:02
общество
россия
сша
америка
рамзан кадыров
ахмед дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 15 ноя – РИА Новости. Социальная сеть Instagram* заблокировала аккаунт помощника главы Чечни Рамзана Кадырова, где транслировалась его деятельность, а также страницы сыновей и племянника главы региона Ахмата, Эли, Адама и Хамзата Кадыровых, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале. "Накануне блокировке подверглись ведущие в нашей республике аккаунты на различных интернет-платформах. Это страницы, которые рассказывали о деятельности Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова... и Главы ЧР, Героя России, моего дорогого БРАТА Рамзана Ахматовича Кадырова. Кроме того, были заблокированы аккаунты сыновей Главы региона - Ахмата, Эли и Адама и Хамзата Кадыровых, а также три канала Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" в YouTube", - написал Дудаев. Он назвал блокировку аккаунтов попытками США и коллективного Запада "заглушить голос правды в информационном поле", а заблокированные страницы - "ключевыми источниками информации" Чечни. "Факт блокировок источников информации, благодаря которым аудитория по всему миру имела возможность оперативно узнавать самые важные новости, стал еще одним свидетельством предвзятости, гнусного лицемерия со стороны официальной Америки. Это прямое нарушение прав многомиллионной аудитории, стремившейся узнать правдивую информацию. Мы будем оспаривать такое решение правовыми методами. И ответственно заявляю, что никакая блокировка не поможет скрыть настоящую правду. Мы будем продолжать распространять ее, несмотря ни на что", - заявил Дудаев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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общество, россия, сша, америка, рамзан кадыров, ахмед дудаев
Общество, Россия, США, Америка, Рамзан Кадыров, Ахмед Дудаев
Instagram* заблокировал аккаунты Кадыровых

Instagram заблокировал аккаунты помощника главы Чечни и сыновей Кадырова

© iStock.com / BongkarnThanyakijДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© iStock.com / BongkarnThanyakij
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ГРОЗНЫЙ, 15 ноя – РИА Новости. Социальная сеть Instagram* заблокировала аккаунт помощника главы Чечни Рамзана Кадырова, где транслировалась его деятельность, а также страницы сыновей и племянника главы региона Ахмата, Эли, Адама и Хамзата Кадыровых, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.
"Накануне блокировке подверглись ведущие в нашей республике аккаунты на различных интернет-платформах. Это страницы, которые рассказывали о деятельности Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова... и Главы ЧР, Героя России, моего дорогого БРАТА Рамзана Ахматовича Кадырова. Кроме того, были заблокированы аккаунты сыновей Главы региона - Ахмата, Эли и Адама и Хамзата Кадыровых, а также три канала Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" в YouTube", - написал Дудаев.
Он назвал блокировку аккаунтов попытками США и коллективного Запада "заглушить голос правды в информационном поле", а заблокированные страницы - "ключевыми источниками информации" Чечни.
"Факт блокировок источников информации, благодаря которым аудитория по всему миру имела возможность оперативно узнавать самые важные новости, стал еще одним свидетельством предвзятости, гнусного лицемерия со стороны официальной Америки. Это прямое нарушение прав многомиллионной аудитории, стремившейся узнать правдивую информацию. Мы будем оспаривать такое решение правовыми методами. И ответственно заявляю, что никакая блокировка не поможет скрыть настоящую правду. Мы будем продолжать распространять ее, несмотря ни на что", - заявил Дудаев.
Слева направо: глава регионального парламента Магомед Даудов и Ахмат Кадыров, старший сын Рамзана Кадырова - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Старшего сына Кадырова назначили заместителем министра спорта Чечни
13 ноября, 12:37
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ОбществоРоссияСШААмерикаРамзан КадыровАхмед Дудаев
 
 
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