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В Муравьевском парке Приамурья сняли редкий кадр енотовидных собак

В Муравьевском парке Приамурья сняли редкий кадр енотовидных собак - РИА Новости, 15.11.2023

В Муравьевском парке Приамурья сняли редкий кадр енотовидных собак

Фотоловушка в Приамурье засняла ночную прогулку енотовидных собак в непривычной компании барсука, кадром поделился Telegram-канал Муравьевского парка. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T04:36

2023-11-15T04:36

2023-11-15T05:15

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя — РИА Новости. Фотоловушка в Приамурье засняла ночную прогулку енотовидных собак в непривычной компании барсука, кадром поделился Telegram-канал Муравьевского парка."Потрясающий кадр от Максима Логунова. На фотоловушку в конце октября в Муравьевском парке попала "банда" енотовидных собак. А с ними еще и барсук", — говорится в сообщении парка.Как уточняют специалисты, обычно барсуки не водятся с енотовидными собаками, считая их дурно пахнущей компанией. Однако этом случае сложились какие-то особые обстоятельства. Благодаря фотоловушкам удается познакомиться с разнообразием не только птиц, но и ночных зверей в парке, заключили в пресс-службе.

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