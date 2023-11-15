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В Муравьевском парке Приамурья сняли редкий кадр енотовидных собак - РИА Новости, 15.11.2023
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04:36 15.11.2023 (обновлено: 05:15 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/sobaki-1909498678.html
В Муравьевском парке Приамурья сняли редкий кадр енотовидных собак
В Муравьевском парке Приамурья сняли редкий кадр енотовидных собак - РИА Новости, 15.11.2023
В Муравьевском парке Приамурья сняли редкий кадр енотовидных собак
Фотоловушка в Приамурье засняла ночную прогулку енотовидных собак в непривычной компании барсука, кадром поделился Telegram-канал Муравьевского парка. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T04:36
2023-11-15T05:15
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя — РИА Новости. Фотоловушка в Приамурье засняла ночную прогулку енотовидных собак в непривычной компании барсука, кадром поделился Telegram-канал Муравьевского парка.&quot;Потрясающий кадр от Максима Логунова. На фотоловушку в конце октября в Муравьевском парке попала &quot;банда&quot; енотовидных собак. А с ними еще и барсук&quot;, — говорится в сообщении парка.Как уточняют специалисты, обычно барсуки не водятся с енотовидными собаками, считая их дурно пахнущей компанией. Однако этом случае сложились какие-то особые обстоятельства. Благодаря фотоловушкам удается познакомиться с разнообразием не только птиц, но и ночных зверей в парке, заключили в пресс-службе.
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В Муравьевском парке Приамурья сняли редкий кадр енотовидных собак

В Муравьевском парке Приамурья сняли редкий кадр енотовидных собак и барсука

© Муравьевский парк устойчивого природоиспользованияЕнотовидные собаки в Муравьевском парке
Енотовидные собаки в Муравьевском парке
© Муравьевский парк устойчивого природоиспользования
Енотовидные собаки в Муравьевском парке
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя — РИА Новости. Фотоловушка в Приамурье засняла ночную прогулку енотовидных собак в непривычной компании барсука, кадром поделился Telegram-канал Муравьевского парка.
«

"Потрясающий кадр от Максима Логунова. На фотоловушку в конце октября в Муравьевском парке попала "банда" енотовидных собак. А с ними еще и барсук", — говорится в сообщении парка.

Как уточняют специалисты, обычно барсуки не водятся с енотовидными собаками, считая их дурно пахнущей компанией. Однако этом случае сложились какие-то особые обстоятельства.
Благодаря фотоловушкам удается познакомиться с разнообразием не только птиц, но и ночных зверей в парке, заключили в пресс-службе.
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