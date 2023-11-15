https://ria.ru/20231115/shkolnyy_transport-1909600305.html
Автопарк школьного транспорта пополнили в Ивановской области
Автопарк школьного транспорта пополнили в Ивановской области - РИА Новости, 15.11.2023
Автопарк школьного транспорта пополнили в Ивановской области
В рамках федеральной поставки в 2023 году в образовательные учреждения Ивановской области поступили 17 новых автобусов, а всего с 2017 года для региона... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:48
2023-11-15T14:48
2023-11-15T14:48
ивановская область
ивановская область
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транспорт
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ИВАНОВО, 15 ноя - РИА Новости. В рамках федеральной поставки в 2023 году в образовательные учреждения Ивановской области поступили 17 новых автобусов, а всего с 2017 года для региона приобрели 163 единицы нового транспорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства. "В этом году поступили автобусы марок "ГАЗ", "УАЗ" и "ПАЗ" различной вместимости - от 10 до 24 посадочных мест. Их направят в школы 13 районов. Также один автобус направят в детский сад", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время в Ивановской области 199 школьных автобусов осуществляют подвоз до образовательных организаций и обратно свыше 4,5 тысячи школьников. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что всего с 2017 года в регионе обновили 163 школьных автобуса. Это подавляющая часть автопарка. "Заменим старые транспортные средства, которые отслужили больше 10 лет. Благодаря этой поставке сможем открыть и новые школьные маршруты", – написал Воскресенский на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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ивановская область, общество, транспорт, школы
Ивановская область, Ивановская область, Общество, Транспорт, Школы
ИВАНОВО, 15 ноя - РИА Новости. В рамках федеральной поставки в 2023 году в образовательные учреждения Ивановской области поступили 17 новых автобусов, а всего с 2017 года для региона приобрели 163 единицы нового транспорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"В этом году поступили автобусы марок "ГАЗ
", "УАЗ
" и "ПАЗ" различной вместимости - от 10 до 24 посадочных мест. Их направят в школы 13 районов. Также один автобус направят в детский сад", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время в Ивановской области 199 школьных автобусов осуществляют подвоз до образовательных организаций и обратно свыше 4,5 тысячи школьников.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
отметил, что всего с 2017 года в регионе обновили 163 школьных автобуса. Это подавляющая часть автопарка.
"Заменим старые транспортные средства, которые отслужили больше 10 лет. Благодаря этой поставке сможем открыть и новые школьные маршруты", – написал Воскресенский на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Капремонт проведут в шести школах Ивановской области в 2023 году